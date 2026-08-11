"Идваме за всичко, което ви е скъпо": Сръбски хакери публикуваха данните на 86 000 хървати

Хакерската група INF Grupa, за която се смята, че действа от Сърбия, пое отговорност за нов инцидент със сигурността, при който база данни с хърватски граждани беше оповестена публично, предаде хърватската медия "Индекс". Информация за това се появи в хакерски форуми, а групата твърди, че данните произхождат от хърватската съдебна система. Това е последната от поредица атаки, за които групата е поела отговорност, съобщава Bug.hr.

Групировката INF вече е известна с атаките си срещу хърватските институции. През май тя пое отговорност за хакването на уебсайта на Министерството на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика , където беше публикувано посланието „Смърт на усташите, да живее Велика Сърбия“.

Реакция на последните арести

Хакерите публикуваха съобщението във форум в тъмната мрежа, потвърждавайки, че все още са активни, въпреки скорошните медийни съобщения за арестите им.

INF Group твърди, че наскоро арестуваният сръбски гражданин не е член на тяхната група, нито е отговорен за атаките срещу хърватските институции.

Те казват, че са решили да споделят данните безплатно, вместо да ги продават, и наричат ​​​​действието отмъщение за ареста на човек, който според тях няма нищо общо с дейността им. Досега няма реакция от хърватските власти на този инцидент.

„Публикувани са данни за 86 000 души“

Публикуваната база данни съдържа лични данни за общо 86 000 физически лица. Хакерите заявяват, че са добавили 26 000 нови към по-старата база данни от около 60 000 записа. Сред компрометираните данни са имена и фамилии, лични идентификационни номера (OIB), дати на раждане и уникални граждански регистрационни номера (JMBG).

Групата подчертава, че JMBG все още се използва вътрешно в хърватската съдебна система. В публикацията си INF Group също изпрати директно послание.

„Тук сме, активни сме и идваме за всичко, което ви е скъпо. Хърватия ще ни запомни“, каза групата, иронично завършвайки публикацията с „Поздрави!". ОЩЕ: Стряскаща ИИ заплаха за банките и критичната инфраструктура предизвика спешна реакция на САЩ