Кремъл: Миротворците в Украйна след постигането на мирно споразумение ще бъдат третирани като заплаха

Всяка многонационална сила, изпратена от съюзниците на Украйна да бъде разположена там в случай на мирно споразумение, е неприемлива за Москва и ще бъде разглеждана като заплаха и като легитимна военна цел. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. "Разполагането на каквито и да било военни контингенти от страни от "Коалицията на желаещите" в Украйна е неприемливо - те ще станат легитимна военна цел в случай на дислокация", каза Захарова.

Тя припомни, че по-рано президентът на Франция Еманюел Макрон на срещата на страните от "Коалицията на желаещите" заяви, че "плановете за разполагане на сили, които ще бъдат дислоцирани далеч от линията на фронта, са готови, а в близките месеци в европейски държави, граничещи с Украйна, ще се проведат техни учения".

"В този контекст бихме искали отново да подчертаем неприемливостта за страната ни на разполагането в Украйна на каквито и да било военни контингенти от така наречената "Коалиция на желаещите". Това, повтарям още веднъж, ще означава де факто чуждестранна интервенция, засилване на заплахите за сигурността на Русия. Такива подразделения ще бъдат смятани от нас за легитимни военни цели", каза Захарова.

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Западните съюзници от "Коалиция на желаещите" се срещнаха тази седмица в Париж и потвърдиха намерението си да разположат такава сила след прекратяване на бойните действия, за да гарантират сигурността на Украйна и да подпомогнат възстановяването на въоръжените ѝ сили.

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