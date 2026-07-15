Тръмп с нов краен срок за войната в Украйна и призив: "Владимир, време е да спреш" (ВИДЕО)

Войната на Русия срещу Украйна може да приключи преди края на президентския мандат на Доналд Тръмп, който изтича през януари 2029 г., заяви самият американски президент в интервю за Fox News. Републиканецът беше попитан дали вярва, че войната ще приключи по време на неговия период начело на властта във Вашингтон, а той отвърна: "Мисля, че да. Мислех, че щеше да приключи по-рано. Мислех, че щеше да бъде най-лесно, защото се разбирах добре и с двамата лидери“.

Тръмп тръбеше в предизборната си кампания, че ще сложи край на конфликта в рамките на "24 часа", но това се оказа само мираж - геополитическата ситуация се оказа доста по-сложна от тази в представите на републиканеца.

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Тръмп казва на Путин, че е "време тази война да приключи"

Интервюиращият попита Тръмп какво точно казва на руския диктатор Владимир Путин относно прекратяването на войната, която самият той започна през февруари 2022 г.

„Казвам му едно и също нещо през цялото време. Не искам да влизам в подробности, но му казвам: „Владимир, време е да спреш. Време е тази война да приключи“", отговори той.

🫵 "Vladimir, it's time for you to stop!" Trump addresses Putin once again



He then added that the war in Ukraine could possibly end by 2029.



Why 2029? Because that's when the U.S. president's current term in office comes to an end. pic.twitter.com/mgb3amgH75 — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2026

Путин е готов да сключи споразумение, твърди Тръмп

Според Тръмп лидерът на Кремъл му е дал да разбере, че е отворен за постигане на споразумение, но не уточни какви са условията на диктатора, който не изглежда да се е насочил към добросъвестни преговори, защото отказва всякакви срещи на върха с участието на Володимир Зеленски, а в същото време руските атаки срещу Украйна не стихват.

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На въпроса кога това би могло да се случи, Тръмп даде уклончив отговор. „Скоро. За тангото са нужни двама. Но мисля, че е готов да сключи споразумение“, добави той.

Тръмп с подробности за санкциите на Линдзи Греъм

Междувременно в САЩ продължава работата по нов пакет от санкции срещу Русия. Ден по-рано Тръмп заяви, че има голяма вероятност законопроектът на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм за „унищожителни санкции“ да бъде приет. Според американския президент законодателният акт може да бъде разширен, за да включи санкции, насочени срещу Иран и „Хизбула“.

Вече са ясни и повече подробности - законодателният акт ще задължи Тръмп да наложи мита до 100% върху най-големите купувачи на руски нефт и газ, като същевременно ще предвижда изключения за държавите, които намаляват този внос. Първоначално пакетът санкции на сенатор Греъм предвиждаше мита в размер до 500% за купувачи на руски газ и петрол.

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