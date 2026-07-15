Дуа Липа подкрепи протестите на албанците срещу семейство Тръмп

Световноизвестната британска певица от косовско-албански произход Дуа Липа изрази подкрепа за протестите срещу проекта за луксозен хотел, свързван със семейство Тръмп, в защитената природна зона на остров Сазан в Албания, съобщиха организаторите на протестната кампанията, цитирани от регионалната телевизия Ен1.

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Позицията си изпълнителката изрази по време на подкаста си "Service95 Book Club", като се присъедини към т.нар. "фламинго революция" – гражданска инициатива, която се противопоставя на плановете за застрояване на остров Сазан и района Звърнец в Югозападна Албания. Движението носи името на фламингото – един от защитените видове, обитаващи района.

Защо има протести

Проектът за луксозен туристически комплекс е свързан с дъщерята на американския президент Иванка Тръмп и съпруга ѝ Джаред Къшнър и се ползва с подкрепата на правителството на албанския премиер Еди Рама, отбелязва Ен1. Според властите инвестицията е сред най-значимите чуждестранни проекти в историята на страната, пише БТА.

"Много е вдъхновяващо колко са загрижени хората", заяви Дуа Липа. По думите ѝ е обезпокоително, когато правителствата вземат решения с толкова голямо обществено значение без достатъчно обществено обсъждане. Организаторите на протестите определиха подкрепата на певицата като особено важна, тъй като тя може да привлече вниманието на младите хора към каузата.

Снимка: Getty Images

Противниците на проекта предупреждават, че изграждането на туристически комплекс в района може да нанесе сериозни щети на местната екосистема и да застраши защитени растителни и животински видове, включително популацията на фламинго. От своя страна албанското правителство защитава инвестицията с аргумента, че тя ще стимулира икономическото развитие и туризма в страната.

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Протестите срещу застрояването на месността се провеждат всяка вечер от 31 май насам основно в Тирана, но и в други албански градове, припомня Албанското радио и телевизия. Звърнец се намира в близост до лагуната Нарта, част от защитената зона област Вьоса – Нарта, която е хабитат на фламинги, тюлени и морски костенурки. Исканията на протестиращите са, наред с други неща, за отмяна на проекта за Звърнец; оставка на правителството на Рама; премахване на "старата политическа каста"; създаване на преходно (техническо) правителство, което да не бъде свързано с партия и чийто мандат да бъде 12 месеца, и конституционни изменения, предвиждащи, наред с други неща, ограничаването на мандатите на всеки министър-председател до най-много два.

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