Топлило го цяла нощ: Куче заведе спасители при ранения си стопанин в Алпите

Вярно куче спаси стопанина си, сполетян от беда на ледника Дахщайн в Австрийските Алпи. 21-годишният турист паднал от приблизително 20 метра височина по време на преход, получавайки тежки наранявания на главата. Мъжът, който кървял, останал неподвижен дълго време, неспособен да се изправи. След като той не се прибрал, приятелката му се свързала със спасителните служби.

Те издирвали мъжа няколко часа безуспешно. На сутринта обаче, когато търсенето било подновено, пред тях излязло кучето на туриста, което започнало силно да лае и ги насочило към ранения. Оказало се, че лабрадорът не се отделял от мъжа след злополуката и вероятно го е топлил през нощта.

Спасителите са намерили мъжа в тежко състояние, той е бил в съзнание, но силно дезориентиран. Откаран е с хеликоптер в болницата, а кучето също е било отведено през долината до дома си, съобщи "Билд".

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