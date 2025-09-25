Това е много сериозно: Рюте за дроновете над датските летища

НАТО възприема полетите на дронове над летищата в Дания „много сериозно“ и работи по осигуряване на защитата на ключовата инфраструктура. Това заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте, Цитиран от АФП и БГНЕС.

„Току-що говорих с министър-председателя на Дания Метe Фредериксен относно ситуацията с дроновете, която възприемаме много сериозно.

Съюзниците от НАТО и Дания работят заедно, за да гарантират безопасността и сигурността на нашата критична инфраструктура“, написа Рюте в социалната мрежа Х.

По-рано днес Фредериксен също спомена за разговора си с ръководителя на НАТО.

„Съгласихме се, че НАТО ще работи с Дания по това какво можем да направим заедно, за да гарантираме безопасността и сигурността“, написа датският премиер в Х.

Припомняме, че летището в Олборг, Дания, беше затворено тази сутрин (25 септември) заради навлизане на дронове във въздушното пространство.

Това се случва само два дни след като основното летище в Копенхаген бе блокирано за четири часа от подобни инциденти, които разтревожиха европейската авиация.

