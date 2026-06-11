Традиционно "добро утро": Руска рафинерия гори след визита на украински дронове (ВИДЕО)

Поредна украинска въздушна атака доведе до пожар в Афипската рафинерия в Краснодарски край. Засега, по предварителни данни, няма човешки жертви, уточни оперативният щаб на Краснодарския край. "Отломки от дроновете паднаха в село Афипски. Това доведе до пожар в нефтопреработвателната фабрика", гласи съобщението.

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Отломки от дронове са паднали и на три места в жилищен район, като са подпалили стопанска постройка, взривната вълна е разбила прозорците на една къща и е повредила газопровод, пише още в съобщението. Освен това, кметът на Краснодар Евгений Наумов също каза в официалния си канал в Телеграм, че има двама пострадали след падане на отломки в жилищна сграда в Краснодар - информацията потвърждава и губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев, с уточнение, че има и трети ранен човек, но на друго място.

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