Трета световна война - в кои държави да се спасим

Възможността за Трета световна война вече не е само политическа тема. Все повече хора вече са започнали да обмислят сценарии за напускане на страната си в търсене на безопасно място за живот. Но къде може човек да отиде бързо, законно и относително сигурно в случай на Световна война? Сайтът vg.hu посочва шест от най-оптималните условия в някои държави от географска, политическа и икономическа гледна точка.

Ирландия – Изолирана от военната зона

Ирландия е с уникално положение в Европа: географски изолирана, отделена от континента от Атлантическия океан, но в същото време политически и икономически тясно интегрирана в Европейския съюз. Тя е военно неутрална държава и не е член на НАТО, което прави прякото ѝ участие като воюваща страна в европейски конфликт по-малко вероятно. Ирландската икономика е особено силна в технологичния, финансовия и сектора на услугите, където мултинационалните компании постоянно търсят работници. Пазарът на жилища е доста стегнат, особено в Дъблин, но има много по-достъпни алтернативи в селските райони и по-малките градове. В условия на криза стабилното снабдяване с храни в страната и силният селскостопански сектор са особено ценни.

Швейцария – оцеляла държава

Швейцария е един от най-известните „модели за сигурност“ на съвременна Европа, като последователно прилага принципа на неутралитет в продължение на повече от век. Страната разполага с уникална отбранителна инфраструктура: налични са стотици хиляди убежища, а законодателството изисква включването на такива съоръжения в новите сгради. Освен това, децентрализираната правителствена структура, стабилната банкова система и високата степен на самодостатъчност допринасят за устойчивостта на кризи. Високите разходи за живот се компенсират от високи заплати и добре организиран пазар на труда.

Португалия – далеч от зоната на конфликта

Стратегическото предимство на Португалия се крие предимно в географското ѝ местоположение: като най-западната страна в Европа, тя се намира на значително разстояние от източната част на континента, където потенциалният конфликт е по-вероятен. Туризмът, строителството, селското стопанство и силният дигитален сектор предлагат възможности за португалската икономика. Цената на живота – особено на жилищата и храната – като цяло е по-ниска, отколкото в повечето западноевропейски страни, което би могло да бъде ключов фактор в случай на криза.

Португалия също така е класирана сред най-мирните страни в света в продължение на много години според Глобалния индекс на мира, което показва политическа стабилност и ниски нива на вътрешно напрежение.

Исландия – Изолация и системна стабилност

Изолацията на Исландия е един от най-важните фактори за сигурността ѝ: този остров в Северния Атлантик е далеч от всеки потенциален европейски театър на военни операции. Едно от най-важните предимства на страната е нейната енергийна независимост: почти цялата електроенергия се генерира от възобновяеми източници – геотермални и водноелектрически. Исландия също така има изключително ниско ниво на престъпност, високи нива на доверие в институциите и силно социално сближаване. Цената на живот е по-висока от средната за Европа, но пазарът на труда е сравнително гъвкав, особено в туризма, рибарството, образованието и услугите.

Нова Зеландия – географският край на света

Нова Зеландия е разположена изключително далеч от Европа и повечето глобални конфликтни зони. Нейната стабилна демократична система, предвидима правна система и ниско ниво на корупция я правят една от най-приятните за живот страни в света. Имиграцията обаче е регулирана: постоянното пребиваване изисква виза, един от най-важните канали за която е системата „Зелен списък“. Страната има недостиг от дефицитни професии като инженерство, здравеопазване и строителство. Въпреки че пътуването до там е скъпо и отнема време, в дългосрочен план то предлага възможност за стабилен живот далеч от конфликти, особено за тези, които планират предварително.

Уругвай – екзотична, но стабилна

Уругвай е една от най-стабилните страни в Латинска Америка, често наричана „Швейцария на Южна Америка“. Нейната демократична институционална система е силна, политическите преходи са мирни, а икономиката разчита в голяма степен на износа на селскостопански продукти, които са особено ценни за продоволствената сигурност. Настаняването и заетостта могат да бъдат уредени сравнително бързо на място, което може да бъде значително предимство в криза. Цената на живот е по-разумна, отколкото в много западни страни, а стандартът на живот и обществената безопасност са доста добри в сравнение с други страни в региона.

Войната, започната от руския диктатор Владимир Путин все повече заплашва да прерасна в Трета световна война, според някои анализатори. Военната обстановка в света е все по-застрашителна и на фона на разпалилата се война между Израел и Иран. Освен военните действия човечеството е застрашено и от все по-изострящите се последици от климатичните промени. Основният ресурс - водата става все по-оскъдна в традиционно сухите региони и конкуренцията за "течното злато" се засилва в световен мащаб.

