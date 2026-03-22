В Световния ден на водата: "Където водата тече, равенството расте"

Всяка година на 22 март светът отбелязва Световния ден на водата. Инициативата за отбелязването му се заражда 1992 г. Този ден обединява десетки хиляди хора в целия свят да повишат своята осведоменост и да насочат вниманието си към предприемане на действия за справяне с кризи с водата и канализацията. На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата и човешкото право за достъп до чиста вода.

Инициативата

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се заражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие“, проведена в Рио де Жанейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Той се отбелязва ежегодно от 1993 г. с фокус върху значението на водата за живота на планетата и необходимостта от опазването й. Кампанията се координира от Механизма на ООН за достъп до вода и насочва вниманието към предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. В България празникът се отбелязва от 1994 г., като в инициативите традиционно участват научни институти, образователни организации и Министерство на околната среда и водите.

Спешна необходимост

Въздействието от изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси - водата. Световният ден на водата насърчава споделена отговорност от всички – от държавните власти, от хората и местните общности до международните организации и гражданското общество, за опазване качеството на водата и живота на Земята. Основна цел на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на Цел 6 за устойчиво развитие на ООН: да се осигури безопасна вода и санитарни условия за всички.

Кампания 2026

През 2026 г. кампанията се фокусира върху ключов проблем, засягащ 2,1 милиарда души, които все още живеят без достъп до безопасна вода близо до дома си, а в две от три домакинства жените са основно отговорни за събирането на вода. Тази година темата на Световния ден на водата - „Където водата тече, равенството расте“, насочва вниманието на световната общност към безопасната вода и санитарните условия като човешки права и ключови фактори за равенството между половете.

По данни на Световната здравна организация, в световен мащаб опасната вода, канализацията и хигиената са причина за смъртта на около 1000 деца под пет години всеки ден.

Жените

В световен мащаб повече от 1 милиард жени – над една четвърт от всички жени (27,1%), нямат достъп до безопасно управлявани услуги за питейна вода. 380 милиона жени и момичета, или 9,5% от женското население в света, живеят с висок или критичен воден стрес, като се очаква този брой да се увеличи до 674 милиона в 33 страни до 2050 г. В 53 държави с налични данни жените и момичетата прекарват 250 милиона часа на ден за събиране на вода – над три пъти повече от мъжете и момчетата.

През 2026 г. кампанията се ръководи от УНИЦЕФ и ООН Жени с цел да се повиши глобалната осведоменост за постигането и на Цел 5 за устойчиво развитие на ООН: да се постигне равенство между половете и да се овластят жените и момичета. Въпреки че приоритетите на различните региони са различни, общата цел е водата да бъде използвана по отговорен и устойчив начин, създавайки условия за по-добро развитие на обществото.

В България

В България управлението на водите е важен национален приоритет. Националната политика е насочена към планирано, открито и предсказуемо управление на водните ресурси, рационално и ефективно използване на водата, справедливо разпределение за населението и икономиката, както и опазване и възстановяване на качеството на водите, предаде БГНЕС.

МОСВ има принос към водоснабдяване на населението чрез финансиране на различни проекти чрез Програма „Околна среда“ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Тези програми подпомагат модернизацията на водната инфраструктура, подобряват водоснабдяването и насърчават устойчивото управление на водните ресурси.

В навечерието на 22 март десетки хиляди хора и организации в целия свят са домакини на събития по случай Световния ден на водата и участват в глобалната обществена кампания. Регионалните поделения на МОСВ на територията на цялата страна се включват в кампанията с разнообразни инициативи за Световния ден на водата в партньорство с образователните институции и неправителствените организации в отделните региони.

