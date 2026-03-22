Актуална информация за състоянието на Малена Замфирова

Цяла България се вълнува от здравословното състояние на младата сноубордистка Малена Замфирова, която пострада тежко на 3 март 2026 г. Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски информира пред БНТ, че Малена вече става и е много по-добре. Звездата ни в сноуборда претърпя тежък инцидент, при който беше ударена от скиор на 3 март по време на уикенда от Световната купа в Шпиндлерув Млин, Чехия.

Състояние

"Говорих с баща й вчера, много по-добре е, става вече. Няма скъсани връзки и менискуси. Предстои рехабилитация на най-високо ниво. Тя е младо момиче, надяваме се да се възстанови напълно", каза доц. Околийски.

Състоянието на Малена беше сериозно и се наложи да й правят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото. Според бащата на Малена и неин треньор - Анатолий, най-рано през септември тя ще може да ходи без патерици.

Операции

На 12 март Малена Замфирова претърпя поредна операция - в случая на рамото. По-рано през седмицата стана ясно, че Малена е претърпяла първата си операция в Австрия. Интервенцията е продължила над 6 часа, а през тях са били стабилизирани бедрената кост и тазът ѝ. Според бащата на Замфирова – Анатоли, най-добрата ни състезателка в алпийския сноуборд трябва да може да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до шест месеца.

Снимки: БГНЕС