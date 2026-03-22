Предсказание: Кога ще умре Путин (СНИМКА)

Уебсайтът „Death Clock“ предсказа смъртта на Владимир Путин. Според ресурса една от най-очакваните кончини в световната история ще настъпи през 2026 г. Сайтът (http://www.deathclock.com/) съществува непроменен от 2003 г.: той изчислява вероятната дата на смъртта на човек въз основа на датата му на раждане, индекса на телесна маса и тютюнопушенето. Според него, въз основа на американската статистика, при подходящи параметри, се очаква диктаторът Владимир Путин да почине на 19 юли 2026 г.

Интересното е, че руското издание „Комерсант“ е обърнало внимание на уебсайта още преди 19 години. Тогава, през март 2007 г. сайтът, публикува статия със заглавие, озаглавена: „Владимир Путин ще почине през 2026 г.“ В нея се изброяват и евентуалните дати на смърт и на други известни руски личности като Алла Пугачова, Михаил Ходорковски и Юрий Лужков.

Времето показва, че сайтът-предсказател не е много точен в прогнозите си. Юрий Лужков, бивш губернатор на Москва, умира девет години по-късно от определеното му време: през 2019 г., а не през 2010 г.

