Опитът на руския диктатор Владимир Путин да заблуди американската администрация, че Украйна е атакувала личната му резиденция в Новгородска област с дронове, и да блокира мирния процес под този претекст, се оказа фиаско. Президентът на САЩ Доналд Тръмп не вярва на стопанина на Кремъл, че това изобщо се е случило. "Новината" за масирано нападение с 91 безпилотни машини и за цел убийство на Путин Руската федерация разтръби дни преди посрещането на новата година, но Киев отрече.

Русия също така не успя да предостави убедителни доказателства за твърденията си: ВИДЕО с взрив при резиденция на Путин: Кремъл даже не си прави труд да е достоверно (ОБЗОР).

Тръмп видя атака, но не и срещу резиденцията на Путин

Сега Тръмп заяви пред репортери на борда на Air Force One, че не вярва, че Украйна е нанесла удар по резиденцията на Путин.

„Не вярвам, че този удар е бил нанесен. Нещо се е случило наблизо, но няма нищо общо с това“, каза републиканецът, цитиран от Reuters. Брифингът се състоя по време на завръщането на Доналд Тръмп във Вашингтон от Флорида.

Президентът бе контриран с въпрос: "Защо тогава повярвахте на Путин в онзи момент?". Той отвърна: "Защото никой не знаеше за това в онзи момент".

Trump on Russia’s claim that Ukraine attacked Putin’s residence:



I don’t believe that strike happened.



There’s something that happened fairly nearby, but had nothing to do with this.



Reporter: Why did you believe Putin then?



Trump: Because nobody knew about it that moment. pic.twitter.com/S3hs79j5ru — Clash Report (@clashreport) January 5, 2026

Тръмп и по-рано отхвърли информационната маневра на Русия, свързана с предполагаемата масирана атака, но не директно, а завоалирано. В социалната мрежа Truth Social той препубликува редакционна статия на New York Post, в която руският диктатор е обвинен в лъжа и в използване на това изявление като претекст за нарушаване на мирния процес.

По-късно стана ясно, че Тръмп наистина е получил доклад от ЦРУ, потвърждаващ, че не е имало атака и че Путин наистина просто е излъгал.

