Лайфстайл:

Тръмп: Не вярвам, че Украйна е нанесла удар по резиденцията на Путин (ВИДЕО)

05 януари 2026, 11:35 часа 185 прочитания 0 коментара
Тръмп: Не вярвам, че Украйна е нанесла удар по резиденцията на Путин (ВИДЕО)

Опитът на руския диктатор Владимир Путин да заблуди американската администрация, че Украйна е атакувала личната му резиденция в Новгородска област с дронове, и да блокира мирния процес под този претекст, се оказа фиаско. Президентът на САЩ Доналд Тръмп не вярва на стопанина на Кремъл, че това изобщо се е случило. "Новината" за масирано нападение с 91 безпилотни машини и за цел убийство на Путин Руската федерация разтръби дни преди посрещането на новата година, но Киев отрече.

Русия също така не успя да предостави убедителни доказателства за твърденията си: ВИДЕО с взрив при резиденция на Путин: Кремъл даже не си прави труд да е достоверно (ОБЗОР).

Тръмп видя атака, но не и срещу резиденцията на Путин

Сега Тръмп заяви пред репортери на борда на Air Force One, че не вярва, че Украйна е нанесла удар по резиденцията на Путин.

„Не вярвам, че този удар е бил нанесен. Нещо се е случило наблизо, но няма нищо общо с това“, каза републиканецът, цитиран от Reuters. Брифингът се състоя по време на завръщането на Доналд Тръмп във Вашингтон от Флорида.

Още: Тръмп с нов залп срещу Путин, Украйна доказа с реални действия, че работи за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Президентът бе контриран с въпрос: "Защо тогава повярвахте на Путин в онзи момент?". Той отвърна: "Защото никой не знаеше за това в онзи момент".

Тръмп и по-рано отхвърли информационната маневра на Русия, свързана с предполагаемата масирана атака, но не директно, а завоалирано. В социалната мрежа Truth Social той препубликува редакционна статия на New York Post, в която руският диктатор е обвинен в лъжа и в използване на това изявление като претекст за нарушаване на мирния процес.

По-късно стана ясно, че Тръмп наистина е получил доклад от ЦРУ, потвърждаващ, че не е имало атака и че Путин наистина просто е излъгал.

Още: "Путин избра лъжите, омразата и смъртта": На Нова година Тръмп прогледна (ОБЗОР - ВИДЕО)*

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин война Украйна резиденция Путин
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес