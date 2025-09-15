Тръмп: Омразата между Зеленски и Путин е неизмерима, ще трябва да водя всички преговори (ВИДЕО)

Преки преговори между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин са малко вероятни поради дълбоката лична вражда между двамата, заяви американският президент Доналд Тръмп на 14 септември. "Омразата между Зеленски и Путин е неизмерима", каза държавният глава на САЩ пред репортери. "Мисля, че ще трябва да водя всички преговори... те се мразят толкова много, че почти не могат да разговарят".

Тръмп заяви, че първоначално е смятал, че преговорите могат да бъдат организирани лесно. Неговите коментари следват срещата му с Путин на 15 август в Аляска, след която той обеща да подготви среща между руския и украинския лидер. Тези планове бързо се провалиха, след като Путин покани Зеленски в Москва - предложение, което Киев отхвърли, а по-късно заяви, че споразумение по отношение на окупираните територии е "невъзможно".

Зеленски също така повтори, че няма да пътува до Русия за преговори - не само защото е издирван от Руската федерация, а и защото няма да стъпи в столицата на "терорист", който подпали пълномащабна война срещу страната му преди три години и половина.

Тръмп опитва да принуди Путин да преговаря - иска помощ от ЕС

За да принуди Путин да влезе в смислени преговори, Тръмп обвърза евентуални нови санкции с по-строги европейски мерки, като критикува ЕС за това, че продължава да купува руски петрол и газ. "Не може да се очаква от нас да сме единствените, които полагат всички усилия“, каза той, призовавайки Европа да засили ограниченията.

"Аз съм готов да наложа санкции. Но те ще трябва да засилят своите санкции", включително от 50 до 100% мита срещу Китай заради покупката на руски петрол.

Американският министър на енергетиката Крис Райт също заяви пред Financial Times на 8 септември, че Европа трябва да спре вноса на руски изкопаеми горива, ако очаква Вашингтон да засили санкциите. Слабата позиция на ЕС в случая се дължи на прокремълски настроените правителства на Унгария и Словакия.

Въпреки силната реторика администрацията на Тръмп наложи само ограничени санкции на Москва и отмени някои от предишните наказателни мерки. През август Вашингтон наложи допълнителни 25-процентови мита на Индия - един от най-големите купувачи на руски петрол - въпреки че индийските власти настояха, че вносът ще продължи.

Майк Джонсън: Санкции в Конгреса ще минат само с одобрението на Тръмп

Европейските законодатели обмислят предложения за ускоряване на пълната забрана на вноса на руски изкопаеми горива, докато председателят на Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса) Майк Джонсън заяви на 14 септември, че Конгресът е готов да наложи по-строги санкции.

"Мисля, че в Конгреса има голям интерес към това... и лично аз съм нетърпелив да го направя", каза съюзникът на Доналд Тръмп от Републиканската партия, цитиран от Kyiv Independent. От думите му обаче се разбра, че наказателни мерки няма да бъдат одобрени без съгласието на президента и Белия дом.

