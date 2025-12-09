Тръмп: Украйна никога нямаше да бъде приета в НАТО, това се знаеше дълго преди Путин (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Politico, че винаги е съществувало разбиране, че Украйна "няма да влезе в НАТО". Според републиканеца това се е знаело "дълго преди" руският диктатор Владимир Путин да дойде на власт. "Много преди Путин имаше разбиране, че Украйна няма да влезе в НАТО. Това беше много преди Путин, честно казано. А сега те натискат... знаете, когато Зеленски за първи път влезе и се срещна с Путин, той каза, че иска две неща. Искам Крим обратно и ще станем член на НАТО. Той не го каза по много мил начин", бяха точните думи на американския държавен глава.

Не е ясно за коя среща между Зеленски и Путин говори Тръмп. Единственият път, когато украинският президент се е срещал лично с кремълския лидер, е бил в Париж през 2019 г. Тръмп не присъстваше на тази среща, а и възможността Украйна да се присъедини към НАТО не е била обсъждана - поне според официалната информация.

Още: Тръмп забива нож в гърба на Зеленски (ВИДЕО)

Тръмп отново подвежда със сумата, която САЩ са отпуснали на Украйна

По-късно в интервюто Тръмп описа украинския президент като „страхотен търговец“.

"Той накара измамника Джо Байдън да му даде 350 милиарда долара. И вижте какво получи в замяна. Около 25% от страната му липсват", твърди американският президент. Първо, той отново атакува предшественика си демократ за помощта, която е оказал на Киев в защитата срещу Русия. Второ, за пореден път цитира неверни числа за финансовата подкрепа на САЩ спрямо Украйна. По официални данни, които могат да се видят в сайта на Конгреса, от 2022 г. до декември 2024 г. - т.е. в края на мандата на Байдън - САЩ са отпуснали „повече от 100 милиарда долара“ чуждестранна помощ за Украйна. Това е повече от три пъти по-малко от цитираното от Тръмп.

Още: Конгресът готви удар по Тръмп - ограничава изтеглянето на американски военни от Европа, а САЩ остават лидер в НАТО

Снимка: Getty Images

От тази подкрепа около 63 милиарда долара са помощ за сигурност, над 30 милиарда долара са пряка бюджетна подкрепа, около 4 милиарда долара са под формата на хуманитарна помощ, плюс около 5 милиарда долара за развитие на енергетиката, селското стопанство, управлението.

Пътят на Украйна към НАТО

На 12 февруари американският министър на отбраната Пийт Хегсет изключи възможността Украйна да се присъедини към НАТО – позиция, която по-късно беше подкрепена от Тръмп.

Въпреки това източници в НАТО заявиха пред украинската медия "Европейска правда", че пътят на Украйна към членство в Алианса остава необратим. Такова обещание дадоха съюзниците от отбранителния пакт на една от годишните срещи на върха след началото на руската инвазия.

Украйна настоява, че няма да приеме искането на Русия да се откаже от стремежите си към НАТО. Това искане на Путин - Киев да не влиза в Алианса - е заложено и в първоначалния вариант на мирен план, изготвен от САЩ, за който се разбра, че е писан под влиянието на Кремъл.

Още: Това е последният шанс за Европа - Украйна не може да я защитава вечно от Путин