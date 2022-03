Тука има - тука няма: Анализ показва и твърди, че срещата на Путин със стюардесите е фейк (ВИДЕО)

Подробности за събитието, което руският президент организира, четете тук: Путин заплаши, че западните санкции били равни на война към Русия (ВИДЕО)

През последните дни в публикации от цял свят се твърди, че руският президент се крие бункер на тайно място, а хората, с които се среща се броят на пръсти.

Какви точно са "редакциите" на видеото? От анализа на записа става ясно, че:

- Ръката на Путин минава през микрофона, който стои пред него;

- Според метаданните видеото е редактирано преди няколко дни;

- Редактирано е в Adobe After Effects, програма за различни видео ефекти;

- Детайли на преден план се "залепват" в руския президент - изчезват и се появяват, когато движите ръцете си.

- Хората не се отразяват в чайника пред Путин, докато всички останали се отразяват;

- Микрофоните на видеото са полупрозрачни;

- Присъстващите на срещата гледат в празното, вместо да гледат Путин.

При медийното си изявление в неделя украинският президент Владимир Зеленски се подигра с въпросното видео като успешно успя да избута микрофона пред себе си с ръка в края на речта си.

