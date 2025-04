Убити и ранени след стрелба във фризьорски салон (ВИДЕО)

Трима души загинаха днес при стрелба в шведския град Упсала, а според шведските медии е в ход обширно полицейско издирване на извършителя. Полицията отцепи голяма зона около мястото, след като няколко души съобщиха, че са чули изстрели край фризьорски салон в района, предадоха шведски медии. Малко след 17:00 часа полицията е била извикана на адрес близо до площад „Ваксал“ заради „няколко обаждания за силни звуци, напомнящи изстрели“, според говорителя на полицията Магнус Янсон Кларин. Един свидетел, който живее наблизо, твърди, че е „чул пет до шест изстрела “. Още: Стрелба и загинали в навечерието на Великден (ВИДЕО)

Полицията издирва заподозрения, който е напуснал местопрестъплението на електрическа тротинетка. Според описанието мъжът е бил облечен в тъмни дрехи и е носил слънчеви очила. В търсенето на извършителя на тройното убийство участва и полицейски хеликоптер.

🚨BREAKING: Mass shooting in Uppsala, Sweden leaves multiple dead



- Shooting erupted in central Uppsala



- Several fatalities confirmed



- Police have cordoned off the area



- Suspect(s) still at large, manhunt underway



- Residents urged to avoid city center #Sweden… pic.twitter.com/pouBczEYtq