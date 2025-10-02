Училищата в Закинтос затвориха заради бури

Войната в Украйна:

Училищата от всички нива и общинските детски градини останаха затворени в четвъртък на йонийския остров Закинтос след решение на местната власт, предаде гръцкото издание Kathimerini.

В четвъртък вълна от лошо време връхлетя Западна Гърция и се очаква да се разпространи из страната до петък, носейки проливни дъждове, гръмотевични бури, градушка и силни ветрове, предупредиха метеоролози. Прогнозите са леко понижение на температурите.

Генералният секретариат за гражданска защита призова жителите да вземат предпазни мерки, а на местните власти беше наредено да останат в готовност след извънредно заседание на Комитета за оценка на риска на щата.

Първите бури удариха Йонийските острови късно в сряда, което накара аварийната служба 112 да издаде предупреждения до жителите. Съобщения бяха изпратени и до жителите на западните региони на Пелопонес Ахая, Илия и Месиния.

Властите съобщиха, че най-опасното време се очаква в четвъртък в Закинтос, Кефалония, Ахая, Илия, Месиния, Лакония и Централна Македония, като се очаква бурният фронт да се придвижи на изток в петък към Тракия, Източна Македония, източните егейски острови и Додеканезите. ОЩЕ: Жълт и оранжев код за дъжд и студ

