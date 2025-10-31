Любопитно:

Училищен автобус излезе от пътя и попадна в поток

Училищен автобус, превозващ девет ученици за италианския град Бормио, излезе от пътя в района на Валфурва във Валтелина, падайки с няколко метра и попадайки в потока Фродолфо, съобщи италианската агенция ANSA. 

Четирима непълнолетни с леки наранявания са откарани в болницата „Морели“ в Сондало.

Състоянието на 39-годишния шофьор е по-сериозно, но животът му не е в опасност. Възможно е да е загубил контрол над превозното средство поради заболяване. На място са били и пожарникари от отряд „Валдисото“ и карабинери от рота „Тирано“. ОЩЕ: Провериха близо 1000 училищни автобуса: Открити ли са нарушения?

 

