Училищен автобус излезе от пътя и попадна в поток

Училищен автобус, превозващ девет ученици за италианския град Бормио, излезе от пътя в района на Валфурва във Валтелина, падайки с няколко метра и попадайки в потока Фродолфо, съобщи италианската агенция ANSA.

Четирима непълнолетни с леки наранявания са откарани в болницата „Морели“ в Сондало.

Състоянието на 39-годишния шофьор е по-сериозно, но животът му не е в опасност. Възможно е да е загубил контрол над превозното средство поради заболяване. На място са били и пожарникари от отряд „Валдисото" и карабинери от рота „Тирано".