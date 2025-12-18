Кабинетът подаде оставка:

Плащаш и не се биеш: Руски командири събират рушвети от войниците

Често срещана практика сред руските военни е да плащат на командирите, за да избегнат бойни действия. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на партизанското движение „Атеш“. По информация на свой агент в 247-и десантно-щурмов полк в рамките на поделението е сформирана група военнослужещи, които плащат на командира 50 000 рубли в брой всеки месец. В замяна на тази сума те не са изпращани на фронтовата линия, а остават в щаба или се назначават на фиктивни вътрешни назначения, но в документите им е отбелязано, че са били „в бой“. По този начин войниците получават пълен набор от плащания, статуси и бонуси.

Бедните

На тези, които не плащат, според „Атеш“, се случва обратното - те се изпращат в щурм във всякакво състояние – независимо дали са ранени или контузени, без почивка или ротация. „Командирите казват директно: „Плащате и оставате; не плащате и се биете.“ „Като се имат предвид загубите, това се възприема като купуване на правото да не се умре“, се казва в доклада на партизанското движение.

Според агенти на „Атеш“, в рамките на поделението бойците със „специален статут“ веднага се забелязват: те спят на закрито, хранят се отделно и имената им са вписани в бойните дневници, въпреки че никой не ги е виждал на позициите им.

„Тази измама създава омраза и отчуждение, разрушава дисциплината и напълно разрушава доверието в командването. Хората рискуват живота си, докато други просто плащат и живеят спокойно“, заявява представител на „Атеш“.

Доклади на „Атеш“

Преди това движението „Атеш“ твърдеше, че руските военнослужещи в Покровското направление умишлено се самонараняват в опит да избегнат участие в нападения поради действията на неадекватното командване. Партизаните също така съобщиха още, че руски командири измъчват собствените си войници, защото отказват да плащат „вноски“.

РБК-Украйна припомня, че съпротивителното движение „Атеш“ срещу руските окупатори работи активно срещу руския режим. Те действат във временно окупираните територии на Украйна, както и директно в Русия. Сред целите, които партизаните атакуват, е руската железопътна линия, превозваща военни доставки.

