Въпросите за територията в мирното споразумение в Украйна

През ноември американски и руски представители представиха проект на мирно споразумение, което би изисквало от Украйна да отстъпи значителни части от територията си на Русия, да се откаже от плановете си за присъединяване към НАТО и да намали въоръжените си сили. Този план от 28 точки беше посрещнат с остри критики в Киев и европейските столици, които твърдяха, че той оставя не само Украйна, но и целия континент уязвим за евентуална бъдеща заплаха от Русия.

Кои части от Украйна контролира Русия и защо?

През февруари 2022 г. руските войски окупираха значителни части от Донецката и Луганската републики. Части от Херсонската и Запорожката области на юг също бяха взети под контрол, включително Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ), най-голямата в Европа. Още: Путин отговори на Тръмп за мира в Украйна: Вземаме своето при всички случаи (ВИДЕО)

Крим, както и т.нар. ЛНР и ДНР, са де факто руска територия - това беше планът. Фронтовите линии в Херсонска и Запорожка области са определени като линия на контрол. Почти 1/5 от територията на Украйна попадна под руски контрол.

Как ще се променят границите на Украйна в рамките на последните мирни инициативи

В съвместното предложение на САЩ и Русия се посочва, че Крим, както и ДНР и ЛНР, ще бъдат „де факто признати за руски територии, включително от САЩ“. Украйна ще изтегли войските си от контролираните в момента райони на ДНР, а на тази територия ще бъде създадена „неутрална демилитаризирана буферна зона“, призната от международната общност за част от Русия. Според документа руските войски няма да влизат в тази зона.

В останалите части на Херсонска и Запорожка области ще се установи контрол по линията на контакт между руските и украинските сили, като на практика тези граници се признават. Русия от своя страна се отказва от „други договорени територии“ извън тези пет региона. Още: Тръмп готви удар по Путин, ако диктаторът отхвърли мир в Украйна

Актуализираните параметри, предложени след срещи между пратениците на Тръмп и руски и украински представители, станаха донякъде по-приемливи за Киев: те изключват искането за амнистия за военни престъпления. Ключови разногласия обаче останаха, включително фактическото признаване на Крим, Донецката народна република (ДНР) и Луганската народна република (ЛНР) за руска територия.

Колко вероятно е Украйна да направи подобни отстъпки?

Володимир Зеленски многократно е заявявал, че Киев никога няма да признае териториите за руски. Той цитира Конституцията на Украйна от 1996 г., която гласи, че територията на страната е „неразделна и неприкосновена“.

Същевременно властите допускат руски контрол над някои от териториите, държани понастоящем от руските въоръжени сили, ако това гарантира траен мир и сигурност за страната. Още: Русия се разсърди, че с новите гаранции за сигурност няма да може да подпали пак война в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ще обсъди ли Украйна размяна на територии?

Зеленски и неговите европейски съюзници настояват, че всякакви преговори за размяна на територии са възможни само след прекратяване на огъня по настоящата линия на контакт.

Повечето украинци се противопоставят на териториалните отстъпки, въпреки че твърдостта на тази позиция е намаляла с проточването на войната. През май 2022 г. приблизително 82% от анкетираните украинци считат, че не трябва да се предава и сантиметър от страната, дори ако това удължи войната и заплаши независимостта. До началото на октомври тази година този дял е спаднал до 54%, обаче по-прясно проучване сочи друго - 72% от украинците са съгласни на компромис със земя, само че да има такива гаранции за сигурност от Запада за Украйна, че Путин да не смее отново да нападне. В същото време 75% категорично отхвърлят така наречения "руски" план, който изисква оттегляне на украинската армия от земи в Донецка област, разоръжаване и капитулация на страната - Още: На украинците не им се ходи на избори по време на война, рейтингът на Зеленски е бетон (ГРАФИКИ)

Има ли Зеленски избор?

Европейските лидери, подкрепени от членовете на Г-7 Канада и Япония, се обединиха около Зеленски, потвърждавайки, че международните граници не трябва да се променят със сила. Още: Мирът в Украйна има и ядрено измерение

Тръмп оказва все по-голям натиск върху Зеленски да приеме по-неблагоприятни условия и да прекрати войната. Украинците преживяват продължителни прекъсвания на тока и постоянни руски ракетни и бомбени удари, предназначени да сринат духа им преди предстоящата зима. Позицията на Зеленски във вътрешнополитически план е отслабена от корупционния скандал "Мидас", в които са замесени високопоставени служители.

Администрацията на Тръмп заплаши да спре доставките на оръжие и обмена на разузнавателна информация, които са от решаващо значение за противовъздушната отбрана на Украйна, освен ако Киев не се съгласи със сделката. Междувременно ключовата финансова помощ на Европейския съюз в подкрепа на военните усилия на Украйна остава под въпрос, тъй като разногласията в блока продължават относно използването на замразени руски активи за предоставяне на Киев на заеми в размер на 90 милиарда евро (105 милиарда долара). Още: Русия: Няма да правим никакви териториални отстъпки в преговорите за Украйна

Защо на Путин му е нужен Донбас?

Донбас е исторически център на въглищата и металургията на Украйна и преди това е бил един от индустриалните региони на СССР. Промишлеността на региона е сериозно повредена от продължаващите бойни действия от 2014 г. насам. Въпреки това, остават значителни запаси от въглища, които Русия може да се опита да разработи. Според Администрацията за енергийна информация на САЩ, през 2023 г. Украйна е била на осмо място в света по запаси от въглища, като по-голямата част от тези запаси са концентрирани в Донбас.

Контролираните от Русия територии, включително Донбас, съдържат и други минерали – литий, титан и графит, но количествата за търговски добив все още не са ясни. В ДНР се намира находище на шистов газ, което Shell възнамеряваше да разработва съвместно с украинска държавна компания през 2013 г., но впоследствие едностранно се оттегли от споразумението.

Предвид ресурсния потенциал на страната, администрацията на Тръмп тази година подписа споразумение с правителството на Зеленски, предоставящо на САЩ преференциален достъп до бъдещо разработване на природните ресурси на Украйна и дял от печалбите. Колкото до Русия - пределно ясно е, че без Запада тя трудно ще намери необходимите технологии за добив на редки минерали дори в Украйна - Още: Песков: Без коледно примирие, готови сме за мир в Украйна при нашите условия

Донецка област е важна и във военно отношение. Мариупол в южната част на региона позволи на Русия да създаде сухопътен коридор от руската граница по крайбрежието на Азовско море до Крим.

Защо Кремъл се опитва да задържи Крим

Крим има историческо значение за Русия. Преди това контролиран от Османската империя, той е анексиран от Руската империя през 1783 г. по времето на Екатерина Велика. Полуостровът остава част от Русия до 1954 г., когато съветският лидер Никита Хрушчов го предава на Украйна, тогава част от Съюза, пише още Bloomberg.

Още по-рано Йосиф Сталин депортира местното кримско-татарско население, обвинявайки го в сътрудничество с нацистите, и организира преселването на руснаци на полуострова - чисто етническо прочистване. В резултат на това мнозинството от жителите на Крим са етнически руснаци. При анексирането на Крим през 2014 г. диктаторът Путин оправда решението си, като посочи „защита на рускоезичното“ население. Още: САЩ обещават на Украйна сигурност, подобна на тази по член 5 на НАТО, но "намалението" скоро изтича

Географското разположение на полуострова му придава стратегическо значение за търговията и проектирането на военна мощ. Контролът над Крим означава контрол върху корабоплаването в Черно море – ключов коридор за износ на зърно и други стоки. Пристанище Севастопол исторически е било винаги база на Руския черноморски флот: то е дълбоководно, близо до две страни членки на НАТО, Румъния и Турция. След като Украйна придоби независимост през 1991 г., тя отдава базата под наем на Русия.

Анексирането на Крим позволи на Кремъл да използва полуострова като плацдарм за Централния военен окръг. Керченският мост, открит за движение през 2018 г., свързващ Крим с континенталната част на Русия, се превърна в жизненоважна логистична артерия за снабдяване на фронта. Украинските сили многократно предприемаха неуспешни атаки срещу него в опит да прекъснат тази линия за снабдяване.

Автори: Александър Кудрицкий, Дарина Краснолуцкая и Екатерина Чурсина

Превод: Ганчо Каменарски