Прогноза за времето - 6 септември 2026 г. (неделя)

Какво време ни очаква в неделния ден? През нощта ще бъде ясно. Ще бъде почти тихо, след полунощ в Северозападна България ще духа до умерен северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°.

В планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен, по най-високите части – западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър, по северното крайбрежие – от север-северозапад, по южното – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-31°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg