Църковен празник на 6 септември: Какво задължително трябва да направите утре, за да привлечете добро в живота си

На 6 септември, според църковния календар, църквата отбелязва чудото на Архангел Михаил в Хонех и почита паметта на Свети мъченик Ромил. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 6 септември - традиции, обичаи и забрани

В християнството Архангел Михаил е най-почитаният от небесните духове, смятан за водач на небесното войнство, победител на дявола и герой на много истории. Титлата „Архангел“ означава „глава на святото войнство от ангели и архангели“. Архангел Михаил се чества два пъти годишно: през септември се чества Възпоменанието на Чудото в Хонех или Чудото на Михаил, а през ноември - Съборът на Архангел Михаил.

На 6 септемвриц църквата почита и свети Ромил. Когато император Траян (98-117 г.) тръгнал с войската си на Изток, донесено му било, че във войската му имало единадесет хиляди християни. Разгневен, императорът езичник заповядал да ги лишат от военно звание и да ги изпратят на заточение в арменския град Митилин.

Този жесток гонител на Църквата смятал, че заточението ще принуди християните да се поклонят на идолите, но се излъгал. При него се явил началникът на царската стража Ромил, който изтъкнал неразумността на тази заповед. Той казал, че със заточаването на толкова много войници ще се намали значително силата на войската. Открито и безстрашно му изповядал, че е християнин и че е готов да положи живота си за Христовото име.

Разярен, императорът заповядал да подложат Ромил на мъчения. Никакви изтезания не отклонили, вдъхновения изповедник от Христа Господа. Траян наредил да го обезглавят. Всички войници християни, верни другари на Ромил, били изпратени на заточение. И там всички загинали: десет хиляди били разпънати на кръстове. Останалите умрели от различни други мъчения.

Знаците на деня показват какво ще бъде времето в близко бъдеще, както и зимата и пролетта. Ако сутринта има мъгла, това означава, че времето ще се затопли. Ако брезата е покрита със зелени листа отгоре, а долните клони са оголени, това означава, че зимата ще бъде ранна, а пролетта ще бъде топла.

Вярва се, че от този ден започват есенните слани. Предците ни са казвали: „Свети Михаил донесе слана“ и са вярвали, че на 6-ти Архангелът убива всички зли духове със сланата, която изпраща на земята.

Какво не бива да правите на 6 септември? На 6 септември, както и на всеки друг ден, Църквата не одобрява кавгите, нецензурния език, отмъщението, клюките и клеветите и се обявява срещу осъждането, завистта, алчността и отчаянието. На тези, които молят за помощ, не трябва да се отказва.

На този празник има няколко строги забрани: смята се, че човек не трябва да работи или да борави с остри предмети - да реже, кълца или намушква каквото и да било.

На този ден е добра идея да се отиде на църква - хората молят Свети Архангел Михаил за изцеление от различни болести и защита от зли и недобри хора.

Казват, че на този празник трябва да се помирите с всеки, с когото сте се скарали или към когото сте таили злоба, за да привлечете доброто в живота си. Според народната традиция, момите са приготвяли питка с пръстен в нея – вярва се, че която получи парчето с пръстена, скоро ще се омъжи.

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