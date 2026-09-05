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Гръцки изтребител се разби при авиационно шоу (ВИДЕА)

05 септември 2026, 16:56 часа 1134 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гръцки изтребител се разби при авиационно шоу (ВИДЕА)

Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде Асошиейтед прес. 

Няма данни за пострадали сред публиката. Официални представители на военновъздушните сили заявиха, че за момента не се знае дали пилотите на двуместния Phantom F4 са успели да катапултират. 

Водоразпръскващ хеликоптер се издигна над мястото на катастрофата, за да потуши избухналите пламъци. 

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Инцидентът стана по време на Атинската седмица на авиацията, ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра.

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Самолетна катастрофа Гърция Изтребител Авиошоу гърция
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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