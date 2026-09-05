Гръцки изтребител се разби при авиационно шоу (ВИДЕА)

Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде Асошиейтед прес.
Няма данни за пострадали сред публиката. Официални представители на военновъздушните сили заявиха, че за момента не се знае дали пилотите на двуместния Phantom F4 са успели да катапултират.
Водоразпръскващ хеликоптер се издигна над мястото на катастрофата, за да потуши избухналите пламъци.
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Инцидентът стана по време на Атинската седмица на авиацията, ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра.
Изтребител F-35B се разби близо до база на морската пехота в Калифорния (ВИДЕО)
🚨 FULL VIDEO: The moment a Hellenic Air Force F-4E Phantom II crashed during a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.— XPRESS (@Xpress_24_7) September 5, 2026
The footage captures the aircraft’s final maneuver before impact.
No parachutes were visible in the immediate aftermath. The condition of the… pic.twitter.com/kUKXUIzgzR