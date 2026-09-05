Ужасен инцидент на "Коритото" часове преди мача с ЦСКА

Ужасен инцидент във Варна часове преди срещата между Спартак Варна и ЦСКА. Ръководството на "соколите" излезе с официална позиция, в която съобщи, че в нощта преди двубоя от осмия кръг на Първа лига през централния вход на стадион "Спартак" е навлязъл автомобил и е катастрофирал на паркинга. За щастие, по информация на компетентните органи, при инцидента няма пострадали. От клуба използваха момента, за да отправят призив към обществото.

Спартак Варна съобщи за ужасен инцидент на "Коритото"

"Соколите" призоваха хората да не се качват зад волана след употребата на алкохол. Ето позицията на клуба: "Използваме този тревожен случай, за да отправим искрен апел към всички: Не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Никое прибиране не е толкова спешно, че да рискуваме своя живот и живота на невинни хора. Оставете автомобила, повикайте такси, използвайте градски транспорт или се обадете на близък. Винаги има друг начин да се приберете - но понякога няма втори шанс да поправите едно погрешно решение.

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Позицията на Спартак Варна:

Зад всеки човек на пътя стои семейство, което го обича и очаква да се прибере. Нека мислим за тези хора, преди да завъртим ключа. Няколко секунди разум могат да предотвратят трагедия и да спасят човешки живот. Нека бъдем отговорни – към себе си, към близките си и към всички участници в движението. Пазете се. Нека пътят към дома винаги завършва у дома", призовават от Спартак Варна.

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