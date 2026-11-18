Столичният общински съвет (СОС) ще направи втори опит да одобри отпускането на до 9,6 млн. евро за домакинство на международни скейтборд състезания. Спорният доклад отново е включен в дневния ред за утрешното заседание на градския парламент, след като при първото разглеждане предложението се провали заради недостиг само на един глас. ОЩЕ: София с план за близо 10 млн. евро за три скейтборд турнира: Шеф на родна федерация се противопостави

Защо избухна скандал?

Първоначалното внасяне на доклада предизвика сериозно напрежение както в залата на СОС, така и в спортните среди. Докато вносителите защитиха идеята като инвестиция в имиджа на града и модерна инфраструктура, редица общински съветници изразиха остро несъгласие с огромната сума на фона на други нерешени проблеми в столицата, което в крайна сметка доведе до отхвърлянето на проекта с един глас разлика.

Още по-остра реакция дойде от Асоциацията на българските спортни федерации, която излезе с позиция на „категорично възмущение“. От организацията разкритикуваха намерението на общината да даде близо 10 млн. евро публични средства за три скейтборд прояви, докато десетки федерации и клубове у нас едва покриват разходите си за бази, екипировка и треньори. Спортната общност напомни и друг болезнен конфликт с общината – плановете за промяна в условията за ползване на училищните физкултурни салони, при които изчисленията на клубовете показаха скок на наемите с почти 400%.

Какво предвижда повторно внесения доклад?

Въпреки критиките, вносителите – кметът Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинските съветници Димитър Петров и Иван Таков – отново търсят подкрепа за тригодишната програма „Sofia World Skate Capital“ (2027–2029 г.), която трябва да се реализира съвместно с международната федерация World Skate.

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Планът включва домакинство на олимпийски квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., провеждане на кръгове от Световната купа, както и съпътстващи младежки, училищни и бизнес форуми и изграждане на постоянна инфраструктура – модерен скейтборд парк по олимпийски стандарти на територията на София.

Предложеният бюджет остава до 9,6 млн. евро (по 3,2 млн. евро на година), като сумата трябва да покрие таксите за правата на домакинство, строителството на новия парк и цялостната организация на общо деветте спортни и шестте съпътстващи събития.