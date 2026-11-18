Карлос Насар ще получи получи премия в размер на 110 000 евро от Министерството на младежта и спорта. Това обяви министър Енчо Керязов. Насар стана световен шампион на първенството в Нинбо, Китай, като постави световни рекорди както в движенията изхвърляне (185 кг) и изтласкване (230 кг), така и в двубоя (415 кг). А наскоро той дори счупи собствения си рекорд, като вдигна 190 кг на изхвърляне в Пловдив, където се проведе международен турнир в памет на Милен Добрев.

Енчо Керязов: "Паричната премия е безпрецедентна"

Карлос Насар присъства в Министерски съвет днес, на 18 ноември. Там той бе посрещнат от министър-председателя Румен Радев и министъра на спорта Енчо Керязов. Спортният министър обяви каква парична премия ще получи Насар: "78 600 евро по Наредба 5 за неговите световни титли и 33 200 евро за неговите изключителни постижения. Паричната премия е безпрецедентна, най-голямата, връчвана някога на спортист от индивидуален спорт у нас. Карлос, държавата ти благодари не само за високите ти постижения, но и за примера, който даваш на хиляди деца и младежи".

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Каролос Насар: "Да живее България!"

В скорошна публикация в социалните мрежи Карлос Насар обяви, че ако може да върне времето назад, би избрал България 1 000 пъти. Тежкоатлетът благодари на Румен Радев за поканата и на Енчо Керязов за наградата: "Благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести. Да живее България!"

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