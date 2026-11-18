Руският диктатор Владимир Путин пристигна в Китай за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество и преди дискусиите си с китайския президент Си Дзинпин и американския лидер Доналд Тръмп демонстрира за пореден път как убедително може да изрича неистини за благосъстоянието на Русия. В реч на бизнес форум той заяви, че БВП на страната е нараснал с повече от 10% и продължава да се увеличава, а също така каза, че Руската федерация имала най-голямата икономика в Европа, безработицата е 2,3 %, инфлацията е под контрол, а държавният дълг е около 17% от БВП.

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🥀Speaking in China, Putin claimed Russia's GDP has grown by more than 10% and continues to rise. He also claimed Russia has Europe's largest economy, unemployment stands at 2.3%, inflation is under control and public debt is around 17% of GDP. #Russia https://t.co/hv1iUjMhLT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2026

В речта си Путин насочи критиките си към Европейския съюз, като заяви, че блокът от 27 държави „губи своя промишлен капацитет и конкурентоспособност“, а нарастващото дългово бреме засяга бизнеса. Гражданите са свидетели на „унизителен“ спад в стандарта на живот, каза диктаторът, чийто режим доказано разруши живота на собствения си народ заради войната в Украйна. За сметка на това външният натиск „е дал на Русия мощен стимул“, каза той, цитирайки международните санкции.

Putin: The European Union is losing its industrial potential and its position in global competition. The problems of budget deficits are becoming increasingly acute, debt burdens are growing, and so is inflation. All of this places a heavy burden on European businesses and citizens, whose standard of living is steadily declining in a way that is humiliating for the eurozone. — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

"През 2021 г. доларът и еврото съставляваха 85% от плащанията за нашия износ. Днес този дял е спаднал до 9%. Благодарение на дейността на нашите банкови и други институции успяхме да създадем мрежа, която позволява извършването на финансови плащания практически по целия свят. Искам да подчертая, че ние не сме се отказали нито от долара, нито от еврото. На нас ни беше отказано правото да използваме тези валути. И честно казано, онези, които направиха това, сами се наказаха", твърди диктаторът, чиято държава бе подложена на тези санкции заради нахлуването в Украйна.

Putin: In 2021, the dollar and euro accounted for 85% of payments for our exports. Today, that figure has fallen to 9%. Thanks to the operation of our banking and other institutions, we have managed to create a network that enables financial payments practically all over the world. I want to emphasize that we did not abandon either the dollar or the euro. We were denied the use of these currencies. And, frankly speaking, those who did this punished themselves. — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

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Фантазиите на Путин

На места речта му премина във фантазия - той твърдеше, че Русия е най-голямата икономика в Европа, което не е вярно, и подчертаваше значителните логистични възможности на Русия - твърдение, което е трудно за вярване, като се има предвид, че Украйна нанася удари по руската инфраструктура, включително мостове, нефтопреработвателни заводи и складове, пише в свой анализ на речта Bloomberg.

Германия остава най-голямата икономика в Европа по номинален БВП, докато икономиката на Русия отбелязва забавяне.

Според „Росстат“ БВП на страната е нараснал едва с 1% на годишна база през третото тримесечие, което представлява спад спрямо 1,3% през второто тримесечие. Причината - украинските атаки извадиха от строя промишлени съоръжения, нарушиха логистиката и засилиха инфлационния натиск.

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Ситуацията в нефтопреработвателния сектор е дори по-лоша - производството е спаднало на годишна база с 18% в периода юли–септември, което е най-резкият тримесечен спад от 2020 г. насам, според данни на Федералната статистическа служба.

Руската икономика е засегната, тъй като предприятията и потребителите се борят с високите лихвени проценти, наложени с цел забавяне на инфлацията на фона на масивните правителствени разходи за войната.

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