Предвиденият бюджет за 2027 г. не стига да компенсира болниците по сегашните цени. Необходими са 628 млн. евро, за да се навакса. Това заяви здравният икономист Аркади Шарков на пресконференция на Български лекарски съюз (БЛС). Съсловната организация представи позицията си по одобрения на първо четене в бюджетна комисия бюджет на НЗОК за догодина. ОЩЕ: Пари за болници и лекарства, но без гаранция за по-високи заплати: Бюджетът на НЗОК мина през комисия

"Нашите искания са баланс на разпределението на средствата на НЗОК, ефективни механизми за контрол върху отчитането и заплащането на медицинските дейност, допълнителния финансов ресурс трябва да осигури по-адекватно остойностяване на медицинските дейности и реални възможности за подобрения на медицинските специалисти", заяви председателя на БЛС д-р Николай Брънзалов.

По думите му бюджетът на НЗОК нараства с малко над 8% и не е разпределено балансирано между лекарските дейности и медикаментите. Извънболничната дейност – със 7%, а за лекарства – с 9%. "България се превръща в страната в ЕС с най-ниска работна ръка на лекари и най-скъпите лекарства", каза той.

Д-р Брънзалов добави, че имат резерви към проектобюджета на НЗОК за догодина и той трябва да бъде преразгледан. "Очакваме още със старта на преговорите по Националния рамков договор да бъдат договорени ефективни механизми за контрол върху отчитането и заплащането на медицинските дейности, както и увеличаване на средствата за медицинска помощ, насочено към повишаване на цените на медицинските дейности", каза още председателят на БЛС.

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По думите на Аркади Шарков цените следва да се повишат с 18% през 2027. и с общо 36% до 2028 г. Дори и при сегашните цени за болниците липсват 151 млн. евро.

От БЛС искат по-строг контрол за прегледите. "Това пациентът да вижда какви прегледи са му направени и за какво е платила Здравната каса вече се прави. Ние искаме нова система, в която пациентът да трябва да одобри всички дейности и плащания преди те да бъдат извършени и да ги верифицира“, съобщи д-р Иван Маджаров, зам.-председател на Лекарския съюз.

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„Стойностите на диагностичната дейност не са променяни от началото на 2025 г. За тези две години увеличение на бюджета с 5% е меко казано странно. Това състояние сериозно затруднява тези болници, които извършват тази дейност и става все по-трудно за тях. Така извършването на изследвания е сериозно затруднено“, съобщи д-р Валери Веселинов.