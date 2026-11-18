Властите на САЩ и Южна Корея призоваха потребителите на Java спешно да инсталират актуализации за сигурност, след като в популярния език за програмиране бяха открити уязвимости, които биха могли да позволят на нападателите дистанционно да изпълняват код или да сриват системи.

Безпокойството в Южна Корея, където Java се използва широко, е била толкова голямо, че президентската канцелария проведе извънредна среща със съответните правителствени агенции, за да обсъди превантивни мерки за справяне с проблема, съобщи информационната агенция Йонхап.

Java, предлагана от Oracle, както и от комплекти за разработка с отворен код, се използва в критични информационни системи, обхващащи правителствени агенции, корпоративния сектор и финансовите институции, както и военните.

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Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата на САЩ заяви в свое съобщение, че уязвимостите изискват незабавни мерки. Не се посочва връзка между уязвимостите и скорошните прекъсвания в различни онлайн системи в страната.

Oracle издаде вчера софтуерна актуализация за своя Java Development Kit, която съдържа корекции на недостатъците.

PHP предисторията

Опасенията за киберсигурността по света се засилиха тази година с бързите темпове на развитие на изкуствения интелект, включително инциденти със самоволни агенти на изкуствен интелект, и на фона на множество технологични сривове през последните дни. Компаниите за киберсигурност редовно откриват примери за хакери, използващи изкуствен интелект, за да извършват десетки прониквания едновременно.

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Миналия месец редица правителствени и корпоративни уебсайтове по целия свят бяха блокирани като предпазна мярка, след като разкриването на критични уязвимости в езика за програмиране PHP, който е в основата на голяма част от интернет, предизвика милиони опити за хакерска атака.

Източник: Getty Images

Южна Корея се смята за особено уязвима

Министерството на науката и информационните и комуникационните технологии на Южна Корея и Корейската агенция за интернет и сигурност заявиха днес, че публичните институции и частните предприятия трябва спешно да инсталират актуализациите за сигурност.

Южна Корея се счита за особено уязвима, тъй като е сред страните с високи нива на използване на Java в публичния и частния сектор, сочи проучване от 2021 г. на производителя на инструменти за програмиране JetBrains.

Китай и Германия също имат високи нива на употреба.

Според проучването на JetBrains Java представлява 53% от използваните езици за програмиране в Южна Корея в сравнение със средно 30% в световен мащаб.

Според правителствено проучване от миналата година, употребата в Южна Корея е била особено висока в публичния сектор, където има 72% дял от използването на езици за програмиране за информационни системи.

Серията от технологични сривове през последната седмица варира от прекъсвания на много услуги на Microsoft, включително имейл, до спиране на въздушния транспорт в САЩ, което продължи 4 часа и половина, както и ударът срещу JPMorgan Chase (JPM.N).

Застраховател Marsh (MRSH.N) заяви, че клиентите му са съобщили за 105 киберинцидента през последните две седмици на октомври - повече от два пъти повече от 48-те, регистрирани през последните две седмици на май.

Администрацията на президента Доналд Тръмп омаловажи опасенията относно по-мащабен проблем, като държавният секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност, призна, че инцидентите са „обезпокоителни“, но добави, че те са напълно несвързани.

„Не сме подложени на системна атака“, каза той пред репортери в Манила, където присъстваше на срещи на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

Загрижеността за киберсигурността накара Япония да заяви в края на миналия месец, че ще създаде екип за симулиране на кибератаки, използвайки изкуствен интелект, за да идентифицира слабости в технологичните системи.