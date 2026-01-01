Ужилиха Кремъл с половин милион долара: Рамо до рамо с Буданов - командирът на руските доброволци е жив (ВИДЕО)

Любопитно:

01 януари 2026, 18:47 часа 1495 прочитания 0 коментара

Основателят и командир на Руския доброволчески корпус (РДК) Денис Капустин (Никитин) е жив - това обяви Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). От ГУР добавиха, че е имало опит Капустин да бъде убит, руските спецслужби са платили половин милион долара за главата му. Парите отишли в ГУР, като, естествено, украинците не изпълнили задачата.

Преди няколко дни РДК обяви, че Капустин е загинал след бойна мисия в Запорожка област, добавяйки, че вероятно става въпрос за удар с FPV дрон и че подробностите по случая се доизясняват -Още: Командирът на руските доброволци, биещи се за Украйна, е убит

"Добре дошъл обратно!" - думите са на генерал Кирило Буданов, ръководител на ГУР, който поздрави Капустин и екип на ГУР, който е организирал операция за спасяването на руснака. Той е част от състава на "Специално поделение Тимур" на ГУР.

"В резултат на сложна специална операция на ГУР, продължила повече от месец, е спасен животът на командира на РДК Денис Капустин, когото руският диктатор Владимир Путин смята за личен враг, а също така е установен кръг от хора - поръчателите на престъплението в руските специални служби и изпълнителите. Нашата страна също получи съответната сума средства, отпуснати от руските специални служби за изпълнението на това престъпление. Към момента командирът на РДК е на територията на Украйна и се готви да продължи изпълнението на поставените задачи", гласи представен пред Буданов доклад.

Буданов поздрави Капустин, който също се присъедини към представянето на доклада чрез видеовръзка.

"Първо, поздравявам Ви с завръщането към живота. Винаги е приятно. Радвам се, че средствата, получени за нареждането на Вашата ликвидация, отидоха в помощ на нашата борба. Пожелавам на всички нас и на Вас лично успех", каза командващият ГУР.

Още: Сблъсък за знаме: Командирът на Руския доброволчески корпус си изпати на украинско погребение (ВИДЕО)

