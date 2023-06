Украински зам.-военен министър: Атакуваме при Бахмут и напредваме (ВИДЕО)

Според написаното от нея, руснаците се отбраняват и хвърлят резерви, за да удържат защитата. Основно се сражава редовната руска армия, включително десантни части, а в руския тил има известно количество наемници от ЧВК Вагнер. По украински данни, руското командване отделя колкото може повече резерви, за да спре украинската армия.

Генерал Олександър Сирски, командващият сухопътните сили на Украйна, също публикува в канала си в Телерам кратък текст, придружен с видео: "Продължаваме да се движим напред по фланговете, врагът губи позиции близо до Бахмут".

Additional footage from the flanks of Bakhmut. Russians were pushed back 1 km. "Coordinated work of an M113 APC, calculations of 60mm mortars, tanks and aerial reconnaissance", the 3rd Separate Assault Brigade writes. pic.twitter.com/gz4GCUDHLh

Маляр обяснява и каква е една от причините за украинските успехи - предварително подготвени укрепления, с помощта на които се връщат позиции.

"Напредваме дори и към позиции, които руснаците овладяха през януари", твърди войник от батальона "Айдар":

AFU soldier 'Osman' from the 24th Batallion Aidar, reports more advancement near Bakhmut.



"We are advancing in the direction of Bakhmut. Even to positions that they (Russia) reached by the end of January. Prisoners say that they haven't received food and ammunition for 2 days." pic.twitter.com/QtUvhaGize