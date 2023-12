Украинците отказват да се оттеглят от Маринка, Кремъл иска от Украйна да остане само една област (ВИДЕО)

Още вчера украинският офицер Микола Ворошнов пусна видеозапис на дрон, показващ руското знаме на развалина в покрайнините на Маринка. Ворошов счита, че следващата цел на руските сили ще е Курахово и ще има опит за флангова атака на Угледар. Руски военни блогъри също съобщават за превземане на Маринка.

На 13 декември руските сили продължиха настъпателните операции западно от Донецк и напреднаха. Публикувани геолокализирани кадри, на които се вижда как руски части от 2-ри стрелкови батальон и 163-ти танков полк (Южен военен окръг) издигат знаме в Маринка - непосредствено западно от град Донецк, показват, че руските сили напредват в Маринка.

(КАРТА) Командирът на украинската Таврийска група бригаден генерал Олександър Тарнавски заяви, че украинските сили продължават да защитават Маринка въпреки твърденията, че руснаците са превзели напълно селището. Въпреки това обаче на геолокализирани кадри се вижда руско присъствие както в северните, така и в южните части, считани досега за контролирани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това означава, че Маринка - или по-скоро нейните останки - вероятно е загубена, анализира един от основните профили в Twitter, следящи изкъсо войната в Украйна - NOELReports.

Украинският генерален щаб съобщава в сутрешната си сводка, че украинските сили са отблъснали поне 19 руски атаки в близост до Маринка, както и поне 29 при Авдеевка. През изминалото денонощие е имало цели 120 бойни сблъсъка на фронта - статистика, която отдавна не е била регистрирана.

ВСУ твърдят, че през изминалите 24 часа са убити 1300 руски войници. Рекордът до момента е 1380.

Няколко руски военни блогъри твърдят, че руските сили са напреднали по фронт с ширина пет километра и дълбочина до два километра южно от Маринка и към Победа (5 км югозападно от град Донецк), но също така казват, че украинците още действат в северозападните покрайнини на Маринка. Руското Министерство на отбраната каза вчера, че руските сили са отблъснали украинските атаки край Новомихайловка. Всички тези данни могат да се открият в дневния обзор на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) със съответните препратки.

Руските "Телеграм" канали "Рибар" и "Двама майори" например вече пишат за успех при Маринка, но пък добавят, че сега руските въоръжени сили развивали "настъпление в района на селището". Отбелязва се "победа на юг" - без повече подробности.

Руските въоръжени сили заели западната част на Маринка, казва пропагандистът Семьон Пегов в "Телеграм" канала си WarGonzo. "Украинските въоръжени сили имат частично присъствие в северозападната част отвъд реката. Но дори и там руските въоръжени сили напредват активно", посочва той с намек, че боевете продължават: "Украинците загубиха позициите си, но не се оттеглят напълно".

(КАРТА) В индустриалната зона на Авдеевка силите на Русия леко подобряват позициите си. Украинците все още поддържат присъствие в зоната на юг и югозапад от нея, макар че то е по-слабо изразено в сравнение с преди, пише NOELReports.

"Двама майори" пише, че в покрайнините на Авдеевка украинските въоръжени сили се опитали да контраатакуват в района на улица "Колосова". Украинските позиции във вилното селище Виноградники били подложени на постоянен огнен натиск и така украинците се оттеглили в покрайнините. Водят се тежки боеве, гласи още информацията.

Видеокадри от фронта показват поразена руска техника при Авдеевка:

При Днепър в Херсонска област в момента се води руска контраатака от горския район и източните покрайнини, твърдят руски източници. Става въпрос за село Кринки, което се намира в община Олешки. Съобщава се, че частите на ВСУ са се оттеглили към центъра, само че няма допълнително потвърждение. Руските източници пишат също, че Украйна е въвела в бойни действия нови части там.

