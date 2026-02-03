Украинците пак казаха, че няма да се предадат и Медведев избълва куп ядрени заплахи (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Очевидено е, че ядрените оръжия са ядрени оръжия. Това оръжие е нещо извънредно и много опасно за съдбата на цялото човечество. Но в същото време нееднократно е казвано, че ако нещата опират до съдбата на страната (Русия), никой не трябва да има никакви съмнения (че ще бъдат употребени ядрени оръжия)". Думите са на Дмитрий Медведев, бивш руски президент и премиер, настоящ зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Казаното от Медведев в ново интервю пред ТАСС обаче изобщо не е нещо ново – Русия да заплашва с ядрено оръжие, като това се случва почти винаги в моменти, в които везните във войната в Украйна се накланят против режима на руския диктатор Владимир Путин. Именно Путин е виновникът да има пълномащабна война – той нареди на 24.02.22 на армията си да нахлуе в Украйна.

🚨Kremlin straight talk: Russia is ready to go nuclear



“If it comes down to the very fate of the country, no one should have any doubt that Russia will use it,” Dmitry Medvedev declared. pic.twitter.com/H4KqKxhOdB — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026

Заплашителната ядрена реторика на Медведев дойде точно когато поредното проучване на Киевския международен институт по социология (КИИС) ясно затвърди вече многократно видяното: украинците не искат да се предават пред Путинова Русия. 65% от анкетираните са готови войната да продължи толкова, колкото трябва, за да бъдат опазени суверенитетът и независимостта на Украйна – ОЩЕ: Няма да се предаваме: Расте делът на украинците, готови да издържат войната толкова дълго, колкото е нужно

Потвърждение, че Украйна ще се бори е и новината за новия подводен украински дрон "Маричка". Украинското издание "Милитарний" съобщи, че той е готов за употреба в бойни действия. Дронът има обхват от 1000 километра, движи се с 10 км/ч и потенциално може да носи бойна глава от 1000 килограма. Разработен е да противодейства на подводници:

Aquatechnik told @militarnyi that the Marichka underwater drone is ready for tasks. It has a range of 1,000 km, payload over 1,000 kg and speed of 10 km per hour. The drone is designed to strike large targets. Despite succesful tests, combat use has not yet occurred. #Ukraine pic.twitter.com/nAW2ORkuer — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2026

А потвърждение, че руската армия сама не може да се справи с Украйна, даде и самият Медведев – косвено. Той благодари на Северна Корея, "безспорно наш съюзник", че севернокорейските войници се били рамо до рамо с руските войници. Медведев не уточни къде са се били рамо до рамо, но е публично известно, че хиляди севернокорейци помогнаха на руската армия да се справи с украинската операция "Курск", при която украинската армия успя да овладее за около 6 месеца до 1200 квадратни километра руска земя:

Medvedev briefly stepped away from his drinking binge to give an interview to Russian media about how grateful Russians are to the Koreans who heroically fought "shoulder to shoulder". pic.twitter.com/bzWXPgEsl4 — WarTranslated (@wartranslated) February 2, 2026

Иначе Медведев повтори познатите опорки на режима на Путин за Украйна – да бъдат официално признати за руски Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, както и Крим, Украйна никога да не влиза в НАТО, украинската армия да бъде намалена (де факто осакатена, едно от руските искания в т.нар. Истанбулски споразумения беше десетократно намаление, до 85 000 души), както и Украйна завинаги да е в руска орбита чрез сигурни връзки като Московската патриаршия и руския език като държавен. Медведев директно каза, че сегашното украинско правителство "трябва да изчезне", посочва ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. И още – никакви гаранции за сигурност за Украйна, включващи западни военни сили и оръжия. Специално внимание – който в Русия не подкрепя подпалената от Путин война в Украйна, е "вътрешен враг".

Но не само Украйна – Медведев обърна и поглед към Финландия, тя била забравила как СССР я смазал, когато била "нацистка държава" (Зимната война, в която СССР дава огромно количество жертви и накрая побеждава заради численото си превъзходство). Финландия трябвало да благодари на Ленин, защото я признал за независима държава, настоя още бившият руски президент. Вероятно това е поредна стъпка в изграждането на пропаганда за бъдещ военен конфликт с НАТО, който обаче няма да е скорошен, смята ISW.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известно понижение на интензивността в сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 2 февруари е имало 167 бойни сблъсъка спрямо 179 на 1 февруари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 291 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 87 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3790 изстреляни снаряда, като това е с около 400 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7737 FPV дрона, което е с около 500 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещото – 48 отбити руски пехотни атаки там съгласно официалните украински данни. И пак Мирноград и редица села, включително от юг (Котлино и Удачно) на Покровск, са посочени като места на активни боеве от украинския генщаб. Говорител на 7-ми украински корпус, който отговаря за защитата на агломерацията Покровск - Мирноград, заяви, че северната част на Мирноград е под украински контрол, както и западното предградие на Покровск - Гришино. Отделно - украински позиции има в северната част на Покровск, включително северно от жп линията "Донецка".

A Ukrainian Su-27 fighter jet carried out an airstrike on a Russian position in the industrial zone of Udachne, on the Pokrovsk direction. The strike targeted Russian forces holding positions in the area, according to the report. #Ukraine pic.twitter.com/b28xnXUad8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2026

При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 19 руски пехотни атаки – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че от изток руснаците превзели село Придорожно (на база информация от руското военно командване "Изток") и че има контраатаки по линията на селата Рождественско – Воздвиженка. За този район на река Янчур преди няколко дни украинският о.з. полковник Константин Машовец каза, че след първоначални успехи руснаците са били принудени да отстъпят. ISW твърди, че в Придорожно става въпрос за руска операция тип пропаганда - вдигане на знаме там, където още няма сигурен контрол и укрепена позиция. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 12 руски пехотни атаки. Северно от това направление, в Славянското направление също е имало 12 руски пехотни атаки - говорителят на 11-ти украински корпус подполковник Дмитро Запорожец съобщи, че в последно време руската армия е увеличила бомбардировките явно с цел да подготви терена за скорошни руски атаки, вероятно и с бронирана техника. Още по-на север, в Лиманското направление са станали 10 руски пехотни атаки, същото е положението и в Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск. Там вече се счита, че град Вовчанск на практика е в руски ръце, но руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пише в дневния си обзор, че боевете продължават да се развиват в непосредствена близост до града.

On the Kostiantynivka direction, the Phoenix Unmanned Systems Regiment reported continued strikes on Russian logistics. Drones hit one armored vehicle, six quad bike riders, three soldiers, a van and a light vehicle carrying five Russian troops. #Ukraine pic.twitter.com/2AXxcU5x40 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2026

Location 1:17-1:22: southern exit of Vovchans'k (Вовчанськ), Kharkiv Oblast, Ukraine at 50.27490, 36.94740 https://t.co/KxkYszp5qA @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

Reportedly Russian-occupied building hit with drone by Wolfshounds of Vovchansk unit. pic.twitter.com/9AcuGGwQKc — blinzka (@blinzka) February 2, 2026

Vovchansk, Kharkiv region. A group of Russian occupiers walks along a mined road, filming destroyed equipment and those who "didn't make it". pic.twitter.com/SMFPwUCaEe — WarTranslated (@wartranslated) February 2, 2026

Още: Успехите на фронта са кът, компенсира се с шумно говорене: Русия с Украйна днес (ОБЗОР – ВИДЕО)

Вече е известен мащабът на поредната руска комбинирана атака с ракети и дронове срещу най-големите украински градове. Украинските ВВС съобщават, че Русия е изстреляла общо 521 ракети и дронове. Ракетите са били 71 – 4 "Циркон"/"Оникс" ("Циркон" е противокорабна свръхзвукова крилата ракета съгласно руската класификация и може да се изстрелва от установки, с които се изстрелват и "Оникс"), 32 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 7 крилати ракети Х-22/Х-32, 28 крилати ракети Х-101/"Искандер-К". И още – 450 далекобойни дрона, като около 300 от тях са били "Шахед". Свалени са 38 ракети и 412 далекобойни дрона, като всички ракети "Циркон"/"Оникс" са свалени. Отделно са прехванати и унищожени 11 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 3 крилати ракети Х-22/Х-32, 20 крилати ракети Х-101/"Искандер-К". На 27 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски ракети и далекобойни дронове - Още: Никаква мисъл за мир: Русия засипа с ракети и дронове Киев, Харков, Суми (ВИДЕО)