Украинците първо обявиха, че руснаците са се изтеглили от Нова Каховка, после се поправиха*

"От 22 март 2023 г. всички части на окупатора, разположени в населеното място Нова Каховка в Херсонска област, напуснаха града. Това е било предхождано от заобикаляне на най-близкото местожителство на местното население", се казва в съобщението. От украинския щаб уточняват, че руснаците са откраднали големи количества битова електроника, бижута, дрехи и мобилни телефони от цивилни.

* (обновено към 21:45 часа) Малко по-късно обаче, украинският щаб публикува друго съобщение във Фейсбук: "Окупаторите все още временно са в новата Каховка. Информация за привидно напускането на врага от населеното място е разкрита в резултат на неправилно използване на наличните данни". А от руска страна коментираха, че в Нова Каховка имало ротация на руски войници.

Russian DRG units are targeted on the left bank of the Kherson region.



📍 46.615035611215625, 32.641259105816765 pic.twitter.com/1BtU5mOkre