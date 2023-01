Украинците устояват в Соледар – пример с голяма група избити руснаци (ВИДЕО)

От руска страна също няма кой знае колко нови данни спрямо казваното от снощи – тогава най-впечатляващо беше как създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин се запъна, че Соледар бил превзет, макар че дори руското военно министерство заяви в обзора си, че това не е така и има блокада само на някои части на града. В сутрешната си сводка, популярният руски телеграм канал "Рибар" говори, че "ЧВК Вагнер провежда "почистване" на обкръжението в западната част на града", с което всъщност твърди, че има напредък на армията на Пригожин. Геолокализирани кадри показват наличието на руски щурмови групи в югозападните квартали на Соледар – но още вчера Мадяр обясни точно за заснетата с дрон група, че руснаците действат с щурмови групи от по десетина души, а късно снощи в публикацията си за ситуацията в Соледар обеща да публикува видеокадри какво се случва с "изгубени в Соледар червени интервенционисти". А бившият военен министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция в Хага за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин коментира, че точно в западната част на Соледар украинците са изградили нова линия на отбрана, използвайки тунелите към солните мини и "командването на врага определено контролира ситуацията".

Междувременно, Генералният щаб на украинската армия публикува видео, с което показва унищожението на руски сили при Соледар – с помощта на ракетна установка "Точка-У". По украинска оценка, в този военен епизод са убити над 100 руски войници, унищожени са 2 минохвъргачки и 2 картечници.

В дневния си доклад за войната в Украйна, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е категоричен, че руснаците не са превзели Соледар, макар куп руски военни блогъри да го твърдят упорито, и обръща специално внимание на поредната смяна на командването на руските сили на украинска земя. Командващ стана досегашният началник на руския щаб генерал Валерий Герасимов, а генерал Сергей Суровикин, който досега водеше руската армия в Украйна, е понижен в негов заместник. Според ISW, това решение е факт, защото руската армия не постига заложените цели в Украйна и се търси промяна, включително чрез по-интензивно темпо на провеждане на операции и по-голям контрол. Темата с контрола е особено важна предвид присъствието на хора като Пригожин, който командва лично своя армия и открито е в конфликт с руското военно министерство, като постоянно „рекламира“ своята частна армия за сметка на редовната руска армия. От ISW считат, че решението за Герасимов е лично на Путин и то с цел да се намали влиянието на елементи като Пригожин. Американските анализатори обаче не вярват, че Герасимов ще промени нещо съществено в хода на военните действия в Украйна.

Какво е положението с руската армия – поредно видео, заснето от руски войници, сочи към плачевни мисли. Във видеото е показана уж "укрепена позиция" - окоп, но пълен с лед, в който се очаква войниците да стоят при температури, близки до минус 20 градуса по Целзий. С кого ще воюваме, като се разболеем, пита снимащият и иска ФСБ и дори лично Путин да вземат отношение по темата. Според войника, окопът е пример за подкопаване на силата на руската армия от командването ѝ.

Russian mobiks from 392nd regiment are asking the media to pay attention to the deplorable state of their positions and lack of supplies, apparently in the Luhansk region. They were moved from prepared positions into ice pits, while the command is blackmailing them. pic.twitter.com/D3HE8Zf06w