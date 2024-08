Украинската армия се похвали със свален Су-34 в Курска област (ВИДЕО)

Украинските сили са унищожили руски изтребител - бомбардировач Су-34 - в Курска област. Това съобщиха от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна днес, 14 август.

"Тази нощ в Курска област, при изпълнение на бойна задача, силите и средствата на зенитно-ракетните войски на украинските ВВС унищожиха руски бомбардировач Су-34", се казва в съобщението.

В същото време украинският канал в Telegram "Реальная война", който следи хода на военните операции, публикува видео, на което се вижда как предполагаемият руски самолет гори.

Освен това главнокомандващият украинските въоръжени сили ген. Олександър Сирски също говори за унищожаването на Су-34. "Небето над Курска област стана по-ясно", заяви той.

Междувременно руските пропагандисти се жалват, че през нощта на 14 август украински дронове са ударили едновременно три руски военни летища.

Един от тях е каналът Fightbomber, който е свързан с руските ВВС и се поддържа от пенсиониран военен пилот. Той е възмутен, че стратегически важни обекти са обхванати от "един или два "Панцир-а", имайки предвид руската ПВО. Каналът не уточнява кои летища са били атакувани, но посочва, че някои нападения са били "ефективни".

Жители на Воронежка област съобщиха, че през нощта военното летище в Борисоглебск е пламнало след атака с дронове. В Нижегородска област пък се съобщаваше за "10 пристигания" във военновъздушната база "Саваслейка", където има самолети, способни да изстрелват ракети "Кинжал".

