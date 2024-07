Украински боец в къси панталони сваля руска ракета с ПЗРК докато почива на плажа (ВИДЕО)

В информационните канали, следящи войната в Украйна, се появи на 14 юли зрелищно видео, показващо как украински военен сваля руска крилата ракета с преносим зенитно-ракетен комплекс (ПЗРК) докато очевидно не е на служба и почива.

Военният не е в униформа и вероятно е в отпуск, тъй като е облечен съвсем небрежно с тениска и къси панталони.

На разпространените кадри се вижда как ракетата лети над най-вероятно някаква река близо до плаж. Иззад стволовете на дърветата се появява мъжът, прицелва се и стреля, сваляйки ракетата. Самият той се хваща за главата, не можейки да скрие радостта си, а около него група мъже, които не се виждат на видеото, започват да викат екзалтирано.

Още: Русия ползва западни компоненти за типа ракета, поразила детската болница в Киев (ВИДЕО)

В украинските канали се шегуват, че "когато някой украинец отива на плаж, той винаги носи със себе си ПЗРК, за да свали поне една крилата ракета".

Видеото се споделя и в руските канали, като например в Z-канала "Военный осведомитель" пишат, че това било просто голям късмет за украинеца.

Ukrainian Defender from the anti-aircraft artillery regiment shoots down a Russian cruise missile from MANPADS. He's not in uniform.



The emotions of our Defenders when they succeed are incredible.



Glory! pic.twitter.com/whTE2wE6FG