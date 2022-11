Украински данни: Колко ракети са ѝ останали на Русия?

Най-сериозен е недостатъкът от изтрелваните от земя ракети „Искандер“. На 23 февруари – ден преди началото на пълномащабната инвазия на Владимир Путин в Украйна, руснаците са имали 900 от тях. Загубили са цели 829, произвели са още 48 в хода на войната и им остават едва 119, което е 13% от общото количество. Тези ракети се ползват за поразяване на цели на къси разстояния.

The Minister of Defense of Ukraine Reznikov showed the number of missiles that the occupiers have. pic.twitter.com/Dg28js2KlE