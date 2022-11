Украински източник: Русия извади ракета от ядрения си арсенал и атакува Киев, но без ядрената бойна глава

Това показва, че запасите от крилати ракети на руснаците се изчерпват до критично ниво за самия Кремъл, пише още изданието.

Информацията беше разпространена и от престижната украинска медия „Обозревател“ – с препратка към авторите на материала, както и от информационния източник "Труха" в Twitter.

Russia attacked Ukraine with a cruise missile with a simulated nuclear warhead.



This is reported by Defense Express with reference to its own sources. pic.twitter.com/xHYKkC0cHL