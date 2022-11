Украински дипломат със среден пръст към Путин: В ада ще има плач и скърцане със зъби (ВИДЕО)

ОЩЕ: Съветът за сигурност на ООН пак не повярва на Русия, че има биологични оръжия в Украйна

Това неминуемо предизвика реакцията на постоянния представител на Украйна в ООН Сергей Кислица:

Да слушам путинският пратеник в Съвета за сигурност на ООН е най-ужасното ми задължение. Дори да знам, че мястото му е завинаги в ада, днешната терористична атака на Путин срещу Украйна не ми оставя дипломатически възможности. Ще кажа само това: „плач и скърцане със зъби“ ще има за теб в ада, но не и покаяние.

Listening putler’s envoy in UNSC, like today, is one of my most dreadful duties. Even knowing that his place in hell is eternal, today’s terrorist attack of putler on Ukraine leaves me no diplomatic options. There will be “weeping and gnashing of teeth” in hell but no repentance. https://t.co/KNdE1NwCXV pic.twitter.com/R8Sa1StyTd