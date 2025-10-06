Украински дронове атакуваха нефтопреработвателен завод на 2000 км от границата (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха нефтопреработвателния завод в Тюмен. Съоръжението се намира на над 2000 километра от границата на Русия с Украйна. Според информация от информационния център на правителството на област Тюмен, „три безпилотни летателни апарата са обезвредени на територията на предприятието“.

Още: Украинска атака остави без ток руския Белгород (ВИДЕО)

„Информацията за откриването на дроновете е постъпила тази вечер. На мястото са пристигнали всички спешни служби. Оперативните действия на спешните служби са предотвратили детонацията на безпилотните летателни апарати. Няма пострадали. Не е допуснато избухване и пожар. Всички предприятия в района работят в нормален режим и не са преустановили работата си“, увериха руските власти.

По-рано в местните публични групи се появиха видеоклипове с преминаването на много пожарни коли, а гражданите съобщиха за чути две експлозии. Предполагаше се, че е бил атакуван нефтопреработвателният завод в Антипино. В същото време МЧС опроверга информацията за пожар в нефтопреработвателния завод.

Още: Докато Путин е в града: Украйна атакува с дронове Сочи