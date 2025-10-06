Най-важните новини за деня: 6 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 октомври 2025 г.

БОРИСОВ ПРИЗНА, ЧЕ Е ГОВОРИЛ СЪС СИНА НА ТРЪМП. САНКЦИИТЕ ПО "МАГНИТСКИ" СЪЩО СА БИЛИ ТЕМА (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред Николай Бареков за първи път публикацията на "Wall Street Journal", според която е водил разговори в САЩ с Доналд Тръмп-младши по теми, свързани с "Лукойл" и санкциите по закона "Магнитски". В интервю за Бареков пред дома си в Банкя той определи информацията като "абсолютна спекулация" и подчерта, че не е имало никакви договорки или бизнес интереси.

"МОЖЕ ДА ТЕ Е СНИМАЛ С НЯКОЕ ГОТИНО ГАДЖЕ И ДА ТЕ ДЪРЖИ?": БОРИСОВ ГОВОРИ ЗА ЗАВИСИМОСТ ОТ ПЕЕВСКИ В ИЗНЕНАДВАЩО ИНТЕРВЮ (ВИДЕО)

В изненадващо интервю с бившия журналист и евродепутат Николай Бареков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори остро на въпросите за отношенията си с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, както и за премиера Росен Желязков и за управлението на страната. Разговорът, който се проведе на тротоара пред дома на Борисов в Банкя, даде представа за това как той вижда своята роля, коалицията и актуалните политически теми.

"ЛУКОЙЛ" Е КЛЮЧЪТ КЪМ ДОГОВОРКИТЕ МЕЖДУ БОРИСОВ И ХОРА НА ТРЪМП": РУМЯНА КОЛАРОВА ПРЕД ACTUALNO (ВИДЕО)

България в момента играе ключова роля в схемите за заобикаляне на санкциите срещу Русия, като "дава възможност за сенчести транзакции и доставки", свързани с "Лукойл". Това заяви професор Румяна Коларова в интервю за Студио Actualno, коментирайки информацията на Wall Street Journal, че Бойко Борисов е провел неофициален разговор с Доналд Тръмп-младши по теми, свързани с енергетиката и санкциите по закона "Магнитски".

"КУФАРЧЕТА С ПАРИ ОТ БОРИСОВ": В РСМ СЕ СКАРАХА ЗАРАДИ БЪЛГАРИЯ

Кампанията за местните избори в Северна Македония в ход, което предполага нажежаване на обстановката, но управляващи и опозиция в югозападната ни съседка успяха да се скарат, като спорът им беше свързан с България и по-конкретно с лидера на партията мандатоносител Бойко Борисов. Всичко започна с предизборен митинг на ВМРО - ДПМНЕ, в който лидерът на партията и македонски министър-председател Християн Мицкоски започна с рутинните си вече обвинения към предишните управляващи в страната в лицето на СДСМ, които са подписали договора с България, които са сменили името на Македония с Преспанското споразумение и са се съгласили на френското предложение, което в той нарича диктат, както и че не мислят за несъществуващите "македонци" от другата страна на границата.

ОТИДОХА ИМ НА КРАКА: КПК ОТКАЗА ДА РАЗПИТА АСЕН ВАСИЛЕВ, КИРИЛ ПЕТКОВ И ЛЕНА БОРИСЛАВОВА (ВИДЕО)

Председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившият съпредседател на партията Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова отидоха тази сутрин в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. Но въпреки че отидоха на крака, те не бяха разпитани. Само след няколко минути, след като влязоха, че напуснаха сградата на Антикорупционната комисия.

ПОСТАНОВКАТА ПРЕД КПК: "НОВО НАЧАЛО" И СЛАВЧЕВ СРЕЩУ ПП И СЪДЕБНИТЕ АТАКИ КЪМ ПЕТКОВ И БОЖАНОВ (ОБЗОР)

През уикенда и рано в понеделник поредица от събития, свързани с Комисията за противодействие на корупцията (КПК), предизвикаха ново политическо разделение. Поводът - почти едновременно пред сградата на Антикорупционната комисия се оказаха младежи от "ДПС - Ново начало", изпратени там от лидера си Делян Певски от една страна, както и представители на "Продължаваме промяната" в лицето на лидера Асен Василев, депутатът Лена Бориславова и бившият премиер Кирил Петков от друга страна.

БЕДСТВИЕТО В "ЕЛЕНИТЕ": ИМА ЛИ КОРУПЦИЯ ЗАРАДИ СЕМЕЙСТВО АРАБАДЖИЕВИ - ЕКОМИНИСТЪРЪТ ОЩЕ НЕ ЗНАЕ

Важно е институциите да си свършат работата, защото природата си отмъсти заради безхаберието, алчността и арогантността на определени инвеститори. Може да има и съмнения за корупция в строителството на сградите в "Елените". Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов пред БНТ за наводненията по Южното Черноморие. Още: Алчност и липса на контрол. Гроздан Караджов за наводненията по Южното Черноморие

НАВОДНЕНИЕ КАТО В "ЕЛЕНИТЕ" И В СОФИЯ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТ ГОДИНИ, МЕРКИТЕ - ПОЖЕЛАТЕЛНИ

"Когато водите нямат дере към което да се оттекат, единствената възможност остават улиците. Те стават водосбор, който постепенно се превръща в буйна река и отнася всичко по пътя си. При по-леки дъждове това основно би нанесло щети ( и го прави вече постоянно) на инфраструктурата, но при по-силни и обилни дъждове, които зачестяват напоследкък, се превръщат в потенциал за катастрофа". Думите са на инж. Христо Вълчанов, зам.-кмет на столичния район "Триадица", който има висше образование от УАСГ със специалност „Промишлено и гражданско строителство“. Тези думи не са казани/написани сега, когато станахме свидетели на трагедията в "Елените", а още преди 2 години!

КАТО ВОЙНИЦИ БЕЗ МУНИЦИИ С БОКЛУКА: РАЙОННИТЕ КМЕТОВЕ, ТАКСА СМЕТ И РИСКОВЕТЕ ЗА ДРУГИ ЧАСТИ НА СОФИЯ

"Тръгнахме на война без да сме подготвени с достатъчно войници и муниции. Видно е, че на горни нива има конфликт, който се отразява на долните нива. Говоря за икономическите интереси, които са намесени, че мафията управлява боклука. Ние не знаем как е в действителност, защото пряко не участваме". Така кметът на район "Красно село" Цвета Николаева обобщи проблема с боклука в София в сутрешния блок на бТВ. Припомняме, че районите "Красно село" и "Люлин" са с кризисна организация на сметосъбирането.

ИЗНЕНАДА С ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА СЕДМИЦА

Цената на потребителската кошница остава на нивото си от миналата седмица, като възлиза на 97 лева, обяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов по време на редовния си седмичен брифинг. Това се случва за втора поредна седмица. "Поредна седмица наблюдаваме един спокоен, балансиран пазар, буквално без някакви особени движения", обясни ситуацията с цените на храните на едро Иванов.

ЕКСКЛУЗИВНО В СТУДИО ACTUALNO: ЗАЩО РУСИЯ ЗАВЕДЕ ДЕЛО СРЕЩУ ОПОЗИЦИОННА АКТИВИСТКА И КАКВО СЛЕДВА? (ВИДЕО)

В предаването "Студио Actualno" ще видите ексклузивно интервю с едно младо момиче. Тя е израснала в Русия, в обикновено руско семейство, където темата за политика не е била табу. В момента, в който руската война срещу Украйна започва, мълчанието за нея се превръща в предателство. Казва се Алина Шумских. Тя е от онези млади активистки, които отказват да вярват на кремълската пропаганда. Заради публикации и изказвания в социалните мрежи, руските служби заведоха срещу Алина дело за "разпространяване на фалшива информация за руската армия".

"ТОМАХОУК" ЩЕ Е КОШМАР ЗА ПУТИН: ЗАЩО ДИКТАТОРЪТ ОПИТВА ДА СПРЕ САЩ? РУСНАЦИТЕ СА ПРЕД СЛОЖНА ДИЛЕМА В НАЙ-ТЕЖКОТО НАПРАВЛЕНИЕ НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин продължава опитите си да възпрепятства САЩ да изпратят ракети с голям обсег (2500 км) „Томахоук“ на Украйна. В интервю за пропагандиста Павел Зарубин, публикувано на 5 октомври, стопанинът на Кремъл заяви, че евентуална доставка на ракетите „ще доведе до унищожаване“ на „възникващата положителна тенденция“ в отношенията между Съединените щати и Русия. Така той свързва перспективата за подобряване на връзките между двете страни с ограничаване на подкрепата на Вашингтон за Киев.

АНАЛИЗ: АМИ АКО САЩ ОТКРИЯТ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА?

Американският военен министър Пит Хегсет свика 800 висши военни лидери на САЩ за среща в Куантико, Вирджиния, на 30 септември. Срещи от този формат се провеждат само при изключителни обстоятелства и след съобщението спекулациите за това какво точно възнамерява да обсъди Хегсет бяха широко разпространени.