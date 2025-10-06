Войната в Украйна:

Прекрасно! Едно от "сребърните" ни "лъвчета" по волейбол грабна трофей в дебюта си

06 октомври 2025, 22:36 часа 353 прочитания 0 коментара
Прекрасно! Едно от "сребърните" ни "лъвчета" по волейбол грабна трофей в дебюта си

Юношата на Левски София и сребърен медалист с националния отбор на България по волейбол за мъже от първенството във Филипините - Преслав Петков, дебютира успешно в Италия.

Центърът, който подписа с тима на Соренто, спечели с новия си отбор предсезонния турнир в Аверса "Мемориал Роландо ди Мео", информира levskivc.bg. Съставът на Соренто победи домакините от Аверса и Гайа Неапол с по 2:1.

ПРЕСЛАВ ПЕТКОВ ВДИГНА ТРОФЕЙ ПРИ ДЕБЮТА СИ В ИТАЛИЯ 🏆💙 Юношата на "Левски София" и световен вицешампион от Филипините...

Posted by Волейболен клуб “Левски София” on Monday, October 6, 2025

Преслав Петков и новите му съотборници ще играят във второто ниво на италианския волейбол.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Пратиха България във възможно най-тежката група на Европейското по волейбол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
информация 2025 Преслав Петков
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес