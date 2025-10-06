Прекрасно! Едно от "сребърните" ни "лъвчета" по волейбол грабна трофей в дебюта си

Юношата на Левски София и сребърен медалист с националния отбор на България по волейбол за мъже от първенството във Филипините - Преслав Петков, дебютира успешно в Италия.

Центърът, който подписа с тима на Соренто, спечели с новия си отбор предсезонния турнир в Аверса "Мемориал Роландо ди Мео", информира levskivc.bg. Съставът на Соренто победи домакините от Аверса и Гайа Неапол с по 2:1.

ПРЕСЛАВ ПЕТКОВ ВДИГНА ТРОФЕЙ ПРИ ДЕБЮТА СИ В ИТАЛИЯ 🏆💙 Юношата на "Левски София" и световен вицешампион от Филипините... Posted by Волейболен клуб “Левски София” on Monday, October 6, 2025

Преслав Петков и новите му съотборници ще играят във второто ниво на италианския волейбол.

