Зеленски: Украйна скоро ще използва редовно свои балистични ракети срещу Русия (ВИДЕО)

Украйна успешно е разположила ракети "Нептун" и ще дойде моментът, когато ще използва редовно свои собствени балистични ракети срещу Русия, заяви президентът Володимир Зеленски по време на Международния форум на отбранителната промишленост. Според него настоящата задача е да се увеличи максимално производството на дронове прехващачи, които да свалят руските "Шахед"-и. "В момента има недостиг на такива, но въпреки това работим по въпроса", отчете той.

"Същото важи и за украинските балистични ракети. Ние успешно използвахме крилатите ракети "Нептун" при многобройни случаи. Ще дойде време, когато ще можем да започнем редовно да използваме собствени балистични ракети", заяви президентът на Украйна.

Зеленски отбеляза, че това е една от ключовите задачи за сигурността на държавата, възложена на всички предприятия и лица, отговорни за ракетната програма на Украйна. "Нашите собствени ефективни балистични ракети са една от гаранциите за сигурността", добави Зеленски.

Повече от 40% от оръжията, използвани на фронта, са произведени от или с Украйна. Целта е до края на годината този процент да се увеличи до 50%.

Според Зеленски потенциалът на украинската отбранителна промишленост се е увеличил десетократно от началото на пълномащабната война, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. Украинският президент подчерта, че само потенциалът ни за производство на дронове и ракети ще достигне 35 милиарда долара през следващата година.

Від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, – це зброя,… pic.twitter.com/VHbiSYpc5q — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025

Интересен отговор на Зеленски за ракетите "Фламинго"

Президентът на Украйна беше попитан дали може да потвърди, че украинските крилати ракети "Фламинго" вече поразяват цели в Русия. "Мисля, че малко по-късно ще преминем към подробно публично разкриване на нашите възможности за далечен обсег. По тази причина няма да подготвяме врага за това къде се намираме, какво сме постигнали и какво използваме. Основното е да се разбере, че през последните дни Украйна използва изключително украински продукти, а не само дронове", подчерта Зеленски от Киев, цитиран от УНИАН.

"От тези удари хората могат да разберат от фрагментите, които са в социалните мрежи, къде са използвани дронове и къде са използвани други средства", допълни той. "Очакваме големи способности, но те зависят от финансовите възможности", каза Зеленски.

Руснаците трябва да усетят какво причинява войната, за да се обърнат срещу Путин

Украинският президент беше попитан дали може да потвърди и атаката срещу електрическата подстанция "Луч" в руския град Белгород, която от снощи насам всъщност бе ударена два пъти от украинските сили. В резултат на това хиляди руснаци останаха без ток: Втора атака на Украйна в рамките на часове оставя Белгород без ток, ударена е и местната ТЕЦ (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

"Руснаците дори не разбират цената на всички тези прекъсвания на електрозахранването, тъмните нощи, всички предизвикателства, с които украинските граждани се сблъскват и преминават по време на тази война (...) Те трябва да разберат цената на това", отбеляза Зеленски. Държавният глава на Украйна подчерта, че счита за справедливо Киев да отговори и да нанесе удари по военни съоръжения на руска територия, както и по енергийни обекти, благодарение на които Русия „продава енергийните си ресурси и след това използва тези пари изключително за война“.

"Ето защо считам, че Украйна предприема абсолютно справедливи стъпки. Бихме били щастливи да не правим това. Бихме били щастливи да няма война, но руснаците не искат това - засега. И затова само натискът може да спре тази война. Многовекторният натиск", подчерта Володимир Зеленски.

Според него натискът от западните страни не е достатъчен. "Считам, че в този натиск липсва и единство", допълни той.

Съединените щати ще продължат да въоръжават Киев въпреки спирането на работата на правителството във Вашингтон, отбеляза Зеленски. Той заяви също така, че страната му - рано или късно - ще стане част от Европейския съюз, "със или без Орбан". Припомняме, че унгарският премиер е единственият, който блокира европерспективата за Киев.

⚡ Zelensky: “Ukraine will be in the European Union — with Orbán or without him.”



The only one currently blocking the process is Hungary’s prime minister. However, according to Zelensky, Ukraine’s accession to the EU is inevitable.



Here’s what else the Ukrainian president said… pic.twitter.com/MFMkqsjBjt — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2025

Днес, 6 октомври, нидерландският министър-председател Дик Схоф и новоназначеният литовски премиер Инга Ругиниене пристигнаха в Киев на официално посещение. Двамата лидери започнаха визитите си с почит към загиналите украински войници пред Стената на паметта в столицата.

Нідерланди – один з найбільш принципових захисників життя, держава, яка реально допомагає нашій обороні, нашій стійкості та, що теж важливо, нашій роботі заради досягнення справедливості.



Сьогодні в Україні Премʼєр-міністр Нідерландів пан Схооф. І я дякую за незмінну увагу й… pic.twitter.com/BFcbxnjwWM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025

Together with Prime Minister of the Netherlands @MinPres, Dick Schoof, we honored the memory of fallen Ukrainian defenders. With gratitude, we cherish the memory of everyone who stood for our freedom and their heroic deeds. Eternal memory to the Ukrainian defenders who gave their… pic.twitter.com/LqCqMNisnP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025