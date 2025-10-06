Войната в Украйна:

Заразата от шарка затихва, спорът за ваксинацията остава

Остава разделението сред животновъдите у нас относно ваксинацията на дребните преживни животни срещу шарка. В Пловдив министърът на земеделието Георги Тахов заяви, че след като се проведат срещи с парламентарните групи и със животновъдите ще стане ясна и позицията на министерството, а в същото време от бранша готвят и протести. В момента има затихване на заразата, като за последните 3 седмици са констатирани три огнища на седмица, добави Тахов.

"Тази седмица, в рамките на утрешния ден, предстои среща с групата на БСП. И едва след тези срещи и едва след като анализираме абсолютно всичко до момента, което е постъпило като информация, както и да се вземе предвид всички ползи и негативи, които могат да предзвикат тази ваксинация, ще обявим нашето вече политическо решение. То няма да е експертно, а ще бъде политическо", заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов, цитиран от БНТ.

Елин Димитров
