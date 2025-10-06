За пръв път при Фицо: Словакия изпраща военна помощ на Украйна

Словакия за първи път под управлението на Роберт Фицо реши да предостави военна помощ на Украйна Това заяви вицепремиерът и министър на отбраната на Словакия Роберт Калиняк на Международния форум на отбранителната промишленост в Киев. „С голямо удоволствие съобщавам, че заедно с министър Шмигал току-що подписахме меморандум за 14-ия пакет за подкрепа, който предвижда предоставянето от Словакия на инженерна и противоминна помощ на Украйна“, каза Каляняк.

Още: Роберт Фицо: Конфликтът в Украйна не е нашата война

Премиерът на Словакия Роберт Фицо дойде на власт през октомври 2023 г. Неговото правителство провеждаше политика за намаляване на помощта за Украйна и бързо преминаване към мирни преговори с Русия. Фицо е наричан вторият проруски политик в ЕС след премиера на Унгария Виктор Орбан.

Още: Успяха ли Словакия и Украйна да заровят томахавката след срещата в Ужгород