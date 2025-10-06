Войната в Украйна:

Борис Тадич: Най-голямата ми грешка е, че не демонтирах системата на службите за сигурност

06 октомври 2025, 23:35 часа 423 прочитания 0 коментара
Борис Тадич: Най-голямата ми грешка е, че не демонтирах системата на службите за сигурност

Бившият сръбски президент Борис Тадич, който заемаше този пост от 2004 до 2012 г., обяви, че "най-голямата ми грешка е, че не демонтирах системата на службите за сигурност", предаде сръбският портал "Съвременна политика". Тадич участва в конференция, организирана от "Съвременна политика", на тема 25 годишнината от падането от власт на бившия югопрезидент Слободан Милошевич на 5 октомври 2000 г. Той обаче подчерта, че благодарение на 5 октомври сръбското общество е натрупало демократичен опит.

Още: Борис Тадич за Вучич: Той ще падне, но наследството му е по-страшно от това на Милошевич

На въпроса дали има прилика между днешното правителство и режима на Слободан Милошевич, Тадич оцени, че методите и техниките на манипулация са се променили, добавяйки, че всичко, което правителството прави днес, е "отмъщение за 5 октомври", предаде БТА.

Още: Борис Тадич: Напрежението между Белград и Прищина ще се засилва

„Сръбският народ е тръгвал в правилната посока няколко пъти в историята, но някак си винаги спираме. Мисля, че тези кратки моменти на демокрация все още са важни и че остават запомнени някъде в обществената  памет. Пети октомври е голяма травма, особено за Сръбската радикална партия и представителите на Социалистическата партия на Сърбия, затова те се опитват да омаловажат значението на тази дата. Днес ние преживяваме тяхното отмъщение за 5 октомври“, каза бившият сръбски президент.

Още: Бивш сръбски президент: Очаква се опасно за Белград споразумение с Косово до декември

Вчера се навършиха 25 години от големите демонстрации в Белград, които на 5 октомври 2000 г. сложиха край на управлението на президента на Съюзна република Югославия (СРЮ) Слободан Милошевич.

Още: Бившият сръбски президент Борис Тадич: Сърбия върви към ЕС

Преди четвърт век на този ден в Белград се проведоха големи демонстрации, защото Милошевич отказа да признае резултатите от президентските избори, на които загуби от кандидата на Демократическата опозиция на Сърбия (ДОС) и лидер на Демократическата партия на Сърбия Воислав Кощуница.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Борис Тадич Сърбия служби за сигурност Александър Вучич информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес