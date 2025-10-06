Борис Тадич: Най-голямата ми грешка е, че не демонтирах системата на службите за сигурност

Бившият сръбски президент Борис Тадич, който заемаше този пост от 2004 до 2012 г., обяви, че "най-голямата ми грешка е, че не демонтирах системата на службите за сигурност", предаде сръбският портал "Съвременна политика". Тадич участва в конференция, организирана от "Съвременна политика", на тема 25 годишнината от падането от власт на бившия югопрезидент Слободан Милошевич на 5 октомври 2000 г. Той обаче подчерта, че благодарение на 5 октомври сръбското общество е натрупало демократичен опит.

Още: Борис Тадич за Вучич: Той ще падне, но наследството му е по-страшно от това на Милошевич

На въпроса дали има прилика между днешното правителство и режима на Слободан Милошевич, Тадич оцени, че методите и техниките на манипулация са се променили, добавяйки, че всичко, което правителството прави днес, е "отмъщение за 5 октомври", предаде БТА.

Още: Борис Тадич: Напрежението между Белград и Прищина ще се засилва

„Сръбският народ е тръгвал в правилната посока няколко пъти в историята, но някак си винаги спираме. Мисля, че тези кратки моменти на демокрация все още са важни и че остават запомнени някъде в обществената памет. Пети октомври е голяма травма, особено за Сръбската радикална партия и представителите на Социалистическата партия на Сърбия, затова те се опитват да омаловажат значението на тази дата. Днес ние преживяваме тяхното отмъщение за 5 октомври“, каза бившият сръбски президент.

Още: Бивш сръбски президент: Очаква се опасно за Белград споразумение с Косово до декември

Вчера се навършиха 25 години от големите демонстрации в Белград, които на 5 октомври 2000 г. сложиха край на управлението на президента на Съюзна република Югославия (СРЮ) Слободан Милошевич.

Още: Бившият сръбски президент Борис Тадич: Сърбия върви към ЕС

Преди четвърт век на този ден в Белград се проведоха големи демонстрации, защото Милошевич отказа да признае резултатите от президентските избори, на които загуби от кандидата на Демократическата опозиция на Сърбия (ДОС) и лидер на Демократическата партия на Сърбия Воислав Кощуница.