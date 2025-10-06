Застреляха съдия в съд в Албания (ВИДЕО)

Албанският съдия Астрит Калая е бил прострелян днес в сградата на Апелативния съд в Тирана, предаде АТА, цитирана от БТА. Според съобщения в медиите, Калая е загубил живота си в резултат на стрелба с огнестрелно оръжие по време на съдебно заседание. Междувременно други две лица са ранени и са откарани в болница.
Judge Astrit Kalaja was killed inside the courtroom in Albania in a shocking act.— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) October 6, 2025
This incident marks the first time a judge has been murdered inside a courtroom in Albania. pic.twitter.com/W4mHyb97dP
Обстоятелствата около инцидента все още са неизвестни. Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му.
