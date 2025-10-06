Рекордьор за Нидерландия с откраднат паспорт, Куман не викна звезда от Англия за мачовете на „лалетата“

Футболистът с най-много голове за националния отбор на Нидерландия Мемфис Депай ще се присъедини към съотборниците си по-късно за предстоящите мачове на „лалетата“. Срещите са от квалификационната група “G” за Мондиал 2026. Селекцията на Роналд Куман ще гостува на Малта в четвъртък, 9 октомври, и ще е домакин на Финландия три дена по-късно. Според „Ройтерс“ Депай е съобщил, че паспортът му е бил откраднат в Бразилия, където играе за Коринтианс.

Роналд Куман: „Надяваме се, че той наистина ще може да пътува“

Мемфис Депай вече има 52 попадения на сметката си с националния отбор, с което изпревари Робин ван Перси и вече е рекордьор по това отношение. Ето какво каза селекционерът на Нидерландия Роналд Куман: „Това е жалко, най-вече за Мемфис, но и за нас. Естествено е да искаме да започнем подготовката си с пълен състав. В същото време има обстоятелства извън нашия контрол. Надяваме се, че той наистина ще може да пътува, за да се присъедини към тренировъчния лагер възможно най-скоро“.

Още: Потвърдено! Трансферът, който ще промени историята на Реал Мадрид и Мондиал 2026, ще е факт

Куман изхвърли от състава Матайс де Лихт: Ман Юнайтед има 13 допуснати гола в 8 мача

Легендарният защитник остави извън състава за предстоящите мачове централният бранител на Манчестър Юнайтед Матайс де Лихт. През този сезон той има осем мача с „червените дяволи“. Седем от тях са във Висшата лига, където манчестърци имат 10 точки и се намират на 10-ото място. От тези седем мача те спечелиха само три и допуснаха цели 11 гола, като едва в последната среща запазиха първата си чиста мрежа при победата с 2:0 над Съндерланд. Осмият мач на Де Лихт беше за Карабао къп, където „червените дяволи“ загубиха позорно от четвъртодивизиониия Гримзби на дузпи след 2:2 в редовното време.

Още: Търговската война на Доналд Тръмп изправя световния спорт пред апокалипсис