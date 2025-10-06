Престъпността в Германия: Наркотици по улиците, атаки с ножове, насилие в градовете

"Новата Германия" е позор и фарс, твърди Курт Кац. В свое видео южноафриканският блогър и пътешественик от германски произход представя квартала около гарата във Франкфурт на Майн като новата реалност в Германия: "Изцяло в ръцете на престъпността, нелегалните мигранти и наркотиците".

Гледките във видеото са стряскащи: Наркомани лежат на улицата, предполагаем дилър заплашва автора на видеото, а жена го замеря с бутилка. Това носи на блогъра повече от шест милиона гледания в Ютюб и над десет милиона в TикТок – редом с изобилие от ксенофобски коментари. Подобни видеоклипове за престъпността в Германия могат да си видят често в социалните мрежи. Те засягат един чувствителен нерв на обществото. Но отразяват ли реалността?

По-опасно е в града, отколкото на село

„Районът около гарата във Франкфурт на Майн отдавна е белязан от проституция, а това повлече след себе си насилия и наркопрестъпност“, казва криминоложката и преподавателка в австралийския университет „Грифит“ Сузане Карщет в интервю за ДВ. Според нея става дума за „отделни райони с много високи нива на престъпност, които са предимно в градовете - което е характерно за всички страни“.

В градове като Бремен, Берлин или Франкфурт на Майн се регистрират значително по-голям брой престъпления, отколкото в някои селски региони, което според социолози се обяснява с това, че социалното неравенство в големите градове по-голямо. Независимо от всичко, Германия може да се смята за „много сигурна страна“, казва Карщет и добавя: „Подобно на други западноевропейски държави, и в Германия престъпността спада от 1980-те и 1990-те години насам. Една от причините за този спад е техническият напредък, защото днес е вече доста по-трудно да отключиш чужд автомобил с цел кражба“, казва криминоложката.

Германия е една от най-сигурните страни в света

Най-сигурният показател за това колко висока е тежката престъпност е да се види нивото на убийствата, казва Карщет. С 0,9 умишлени убийства на 100 000 жители през 2024 г. Германия е заемала 147-мо място в световната класация за тежката престъпност. Страни като Южна Африка и Еквадор имат по над 40 убийства на 100 000 жители. В Съединените щати убийствата са 5,76 на 100 000 души.

Преди 20 години в Германия е имало значително повече убийства, отколкото днес – нивото е било 2,5 на 100 000 жители. Въпреки дългосрочния спад, Германия напоследък отбелязва известен ръст на някои престъпления, особено на тези с насилие. Карщет посочва, че най-често насилие проявяват младите мъже. Затова и миграцията играе съществена роля в тези статистики, допълва тя. „В много западноевропейски страни се увеличи броят на младите мъже, които обикновено идват без семействата си и живеят в тези страни без социален контрол. Много от тях са дълбоко травматизирани от преживяванията си по време на войни и различни конфликти.“

Успешната интеграция намалява нивото на престъпността

При успешна интеграция обаче спадат и нивата на престъпност. Защото не националният произход е факторът, който стимулира престъпността, а липсата на работа и социални перспективи в новото общество. Проучване на Института Ifo показва, че освен полът и възрастта основна роля играе и местоживеенето. Криминоложката Роза Волингер от Полицейската академия в Кьолн обяснява, че градовете привличат по-силно мигрантите, отколкото селските райони. „А градските райони са много по-силно свързани с престъпността. Затова престъпността не може да се обяснява само с миграционния фактор.“

„Това е добре проучено по отношение на младежката престъпност и там се вижда съвсем ясно, че причините за насилието са абсолютно същите и при германските, и при чуждите младежи. Но рисковите фактори са по-високи при младите мигранти.“ Рискови фактори са например нивото на образование, евентуално преживяно насилие, например в родителския дом, или разбирания, според които т.нар. норми за мъжественост оправдават насилието.

Федералната криминална служба в Германия всяка година публикува полицейската криминална статистика. В нея обаче влизат само случаите, които са били регистрирани от полицията. Предполага се, че реалният брой е по-голям. Проблематично е обаче, ако определени групи мигранти, например такива, които се осъзнават като „чужди“, по-често попадат в криминалните статистики, само защото техните прегрешения по-често се съобщават в полицията.

Битово и сексуално насилие

Подобно нещо би могло да доведе дотам, че случаите на битово насилие, извършени от местното население, да бъдат подценявани. Например, когато става дума за сексуално насилие. Защото то обикновено се извършва от хора в близкото обкръжение на жертвата – баща, чичо, учител, треньор. Има, разбира се, и извършители, които са напълно непознати хора – такива бяха нападенията над жени в новогодишната нощ в Кьолн през 2015 година, но подобни случаи са сравнително редки, казва още Сузане Карщет.

